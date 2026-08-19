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Румен Радев: Пет вертолета и „Спартан“ са в готовност за борба с пожарите

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Премиерът Румен Радев заяви в началото на заседанието на кабинета, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване България към момента няма опустошителни пожари. Той свърза това с превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото.

„Южна Европа е в пламъци, всичко около нас гори, а пожарите се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване в момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е случайност, а преди всичко резултат на усилената превантивна работа на всички ангажирани с борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.“

Румен Радев поздрави ръководството на "Пожарна безопасност и защита на населението" за ефективната организация и ръковоство на силите и средствата.

„Тази година за първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един „Спартан“, който ще се включи при необходимост.“

Премиерът изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са значително по-малко.

„Тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Това показва все по-ясно, че обществото ни съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и високо ниво на готовност ще се запази до края на горещия сезон.“

Румен Радев съобщи още, че днес кабинетът ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за създаването на Национална детска болница.

"Днес ще приемем и решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес", каза още премиерът.

#Министерски съвет #Румен Радев

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