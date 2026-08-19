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Никола Серафимов: Трябваше да сме по-категорични в последната фаза на играта

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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никола серафимов
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Защитникът на Левски Никола Серафимов говори след нулевото равенство с АЕК Атина в първия мач от плейофите на Шампионската лига.

"Това беше голямо предизвикателство за нас, защото играхме срещу един много добър отбор със силни играчи. Успяхме да покажем на терена това, което се изискваше от нас. Показахме нашия стил и контрол върху топката. Може би трябваше да сме по-категорични в последната фаза на играта", започна той и продължи:

"Знаем качествата на Лука Йович, но не е само той. Имат много добър тим и добри нападатели, но успяхме да ги неутрализираме. За пръв път усещам такава енергия, емоция и страст. Не съм виждал такова нещо", коментира той подкрепата от трибуните.

"На реванша ще е по-различно, защото АЕК ще натисне с всички сили, но ние ще покажем нашите", завърши бранителят на "сините".


Вижте повече във видеото!

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Никола Серафимов #ПФК ЛЕВСКИ

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