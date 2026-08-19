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Мъж нападна данъчни инспектори при проверка в Слънчев бряг и избяга с касовия апарат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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акция нап 600 нарушения установени началото проверките
Снимка: БТА/Архив
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45-годишен мъж е задържан, след като нападнал двама служители на НАП по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал вчера малко преди 14:00 часа. 43-годишен инспектор от Бургас и 51-годишна негова колежка от Пловдив започнали проверка на павилион за сувенири с прилежаща тоалетна.

По данни на полицията в обекта те се натъкнали на агресивен мъж, който със сила ги изблъскал навън. При нападението 43-годишният инспектор паднал на земята.

След това мъжът заключил обекта и избягал, като взел със себе си и фискалното устройство. След предприети полицейски действия той е установен и задържан за срок до 24 часа.

Пострадалият инспектор е получил болки в ръката, лакътя и крака, но е отказал медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

#проверки на НАП #проверки на НАП в Слънчев бряг #слънчев бряг #нападение

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