ЦСКА замина за Крит за гостуването на ОФИ от плейофа на Лига Европа

Представителният тим на ЦСКА замина за остров Крит, където утре ще гостува на местния ОФИ в първи мач от плейофната фаза на Лига Европа. Двубоят на 20 август (четвъртък) от 21:00 часа ще се играе на стадион „Панкритио“ в Ираклион.

„Армейците“ отпътуваха за Ираклион тази сутрин с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“.

„Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за добър резултат и мисля, че сме подготвени. Когато си отстранил два добри отбора като Карабах и Макаби, това ти дава самочувствие. Отиваме за победа, това значи добър резултат“, коментира левият бек на ЦСКА Андрей Йорданов пред репортери на летището.

С отбора замина и новото попълнение Каталин Иту, който зае мястото в групата на крилото Алехандро Пиедраита.

Тази вечер в 19:30 ч. на стадион „Панкритио“ ще се проведе пресконференцията на старши треньора Христо Янев, а от 20:00 ч. ще стартира и официалната тренировка на ЦСКА, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.