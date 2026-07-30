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Кристиан Димитров: Не губим вяра, ще се борим за Шампионската лига

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Спорт
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Капитанът на Левски благодари на феновете след успеха в Крайова и заяви, че отборът е показал характер в най-трудните моменти

кристиан димитров губим вяра борим шампионската лига
Снимка: Startphoto.bg
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Капитанът на Левски Кристиан Димитров не скри радостта си след класирането на „сините“ за третия квалификационен кръг на Шампионската лига. След равенството 2:2 срещу Университатя Крайова българският шампион продължи напред с общ резултат 3:2 и си гарантира участие поне в основната фаза на Лигата на конференциите.

"Искам да благодаря на всички хора, които ни подкрепиха на стадиона. От името на целия отбор благодаря и на тези, които бяха пред телевизорите. След 16 години отново сме в основната фаза на европейски турнир, минимум в Лигата на конференциите“, заяви Димитров след двубоя.

Защитникът призна, че Левски е можел да направи победата си още по-убедителна, ако беше реализирал част от създадените положения.

"Имахме още едно-две положения, които не реализирахме, но постигнахме добър резултат и се класирахме. Имахме фенове до себе си и отново им благодаря от името на целия отбор. Надявам се да сме зарадвали всички левскари“, добави капитанът.

Димитров е убеден, че успехът трябва да даде допълнителна увереност на отбора преди следващите европейски предизвикателства.

"Това трябва да ни даде още повече мотивация да атакуваме основната фаза на Шампионската лига. Сега ни предстои важен мач със Септември в първенството, а след него отново ще мислим за Европа“, каза той.

Бранителят подчерта, че именно силният колектив е помогнал на Левски да преодолее трудните моменти в реванша срещу румънския шампион.

"Не губим вяра до последния момент. Имаме страхотен колектив и успяхме да излезем от тежките ситуации, които не бяха малко. Завършихме мача добре“, коментира още Кристиан Димитров.

В края на интервюто капитанът на Левски отправи и поглед към бъдещето на клуба, като изрази възхищението си от стадион „Йон Облеменко“ в Крайова.

"Да се надяваме, че в най-близко бъдеще и Левски ще има подобен стадион“, завърши Димитров.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #ПФК Левски София #Кристиян Димитров

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