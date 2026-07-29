Хулио Веласкес: Удоволствие е да водя този отбор

Хулио Веласкес не сдържа своите емоции след класирането на Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. „Сините“ сътвориха равенство с Университатя Крайова след 2:2 в мач от втория кръг на пресявките, който се изигра на стадион "Йон Облеменко". Така „сините“ преодоляха румънците с 3:2 в общия резултат, а техния старши треньор посвети успеха на феновете.

Испанецът отчете срива на столичани в хода на срещата, но бе доволен от тактическата зрялост, която са показали след допускането на двата гола.

"Това е невероятно. За всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света, това е за тях. След толкова много години чакане, да си осигуриш място в групите е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи. Разбира се и всички дългогодишни служители имат пълното право да се радват“, започна той.

"Стадионът, феновете им, атмосферата беше брутална, не беше лесно пред тях. Не се играе лесно тук. Започнахме много добре, вкарахме два гола. Не завършихме първото полувреме добре. Накараха ни да страдаме. Трябваше да коригираме някои неща, имайки предвид, че имахме и трима човека с жълти картони. Искахме да излезем по същия начин като първото полувреме, но домакините започнаха много добре. Истината е, че след като получихме втория гол, пет-шест минути изпаднахме в съмнения. След това коригирахме нещата и изиграхме мача така, както трябваше. Показахме огромно желание, зрялост. Имахме и две греди в края, когато можеше и да спечелим срещата. За мен наистина е голямо удоволствие да водя този отбор и тези футболисти", допълни наставникът.

На въпрос, свързан със следващия съперник на тима от „Герена“ в квалификациите от турнира на богатите – Кайрат Алмати, треньорът отговори по типичния за него начин:

"Сега имаме мач със Септември. Започнахме добре първенството и трябва да продължим така. Другата седмица се завръщаме в Европа. В крайна сметка продължаваме в Шампионската лига. Трябва да бъдем взискателни, амбициозни и да влизаме във всеки мач с цялото желание на света. Сега е ясно - прибираме се вкъщи, почиваме и идва мачът със Септември“, отбеляза Веласкес.