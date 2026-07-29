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16 години стигат: Левски отново с място в основната фаза на европейска сцена

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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"Сините" прекъснаха дълга суша в евротурнирите

години стигат левски отново основната фаза европейска сцена
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Левски увенча своето представяне в Европа. Актуалните първенци в Първа лига намериха място в основна фаза на европейските клубни турнири за първи път след 16-годишна пауза. Това стана факт, след като селекцията на Хулио Веласкес елиминира Университатя Крайова с 3:2 общ резултат в двата мача от втория квалификационен кръг.

По този начин „сините‘ си гарантираха поне място в Лигата на конференциите. Основната фаза в третия по сила турнир, организиран от УЕФА, продължава до края на календарната година.

Все пак въпросната надпревара изглежда все още далече като участие. Тимът от „Герена“ ще срещне Кайрат Алмати в следващия етап на най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Ако не преодолеят казахстанците, българите ще продължат в пресявките на Лига Европа. Именно в този турнир за последно Левски бе част в основната фаза, като това се случи през 2010/2011.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК ЛЕВСКИ

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