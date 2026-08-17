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ЦСКА лети за Ираклион в сряда сутрин

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Спорт
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„Армейците“ ще имат една тренировка на кипърска земя преди двубоя с ОФИ.

ЦСКА тренировка
Снимка: www.cska.bg
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Представителният тим на ЦСКА ще гостува на ОФИ (Крит) в първи мач от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа на 20 август (четвъртък) от 21:00 ч. Двубоят ще се играе на стадион „Панкритио“ в Ираклион. От пресслужбата на „червените“ обявиха и програмата до мача.

„Армейците“ ще отпътуват за Ираклион на 19 август (сряда) в 10:30 ч. с чартърен полет от Терминал 2 на летище „Васил Левски“. В същия ден от 19:30 часа на стадион „Панкритио“ ще се проведе пресконференцията на българския отбор, а от 20:00 часа ще стартира и официалната тренировка на ЦСКА, която ще е открита за представители на медиите през първите 15 минути.

Пресконференцията на домакините на 19 август също ще се проведе на стадион „Панкритио“ от 12:00 ч., а официалната тренировка на ОФИ ще започне в 18:00 часа на клубната база на тима (Vardinogiannio Athletic Center) и ще бъде открита за журналисти през първите 15 минути.

След двубоя ЦСКА ще се завърне на българска земя в ранните часове на 21 август.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК ОФИ Крит #ПФК ЦСКА София

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