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Константинос Костулас: Имаме ентусиазъм, който ще ни бъде от полза срещу ЦСКА

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Централният защитник на ОФИ Крит е готов за нови победи след успеха за Суперкупата на Гърция

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Снимка: БГНЕС
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Централният защитник на ОФИ Крит Константинос Костулас заяви, че спечелването на Суперкупата на Гърция ще даде импулс в редиците на тима за предстоящите мачове срещу ЦСКА в плейофа на Лига Европа.

ОФИ спечели Суперкупата след победа с дузпи срещу шампиона АЕК миналата седмица.

„Много сме щастливи от спечелването на Суперкупата, това ни дава увереност за следващите мачове. Много сме фокусирани, имаме този ентусиазъм, който мисля, че ще ни е от полза и утре ще дадем всичко от себе си. Клубът не е свикнал да печели титли, но от разговорите между нас и треньора става ясно, че трябва да останем фокусирани върху следващата си цел, така че победата не ни навреди, а само ни донесе полза", каза Костулас на пресконференция преди мача с ЦСКА.

Първата среща с „червените" е утре в Ираклион от 21 часа.

„Благодарим на хората, които са до нас, и се опитваме да им се отплатим във всеки мач и очакваме с нетърпение да ги видим на мача утре", допълни бранителят.

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