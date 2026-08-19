Ханзи Флик: Мисля, че Родри е най-добрият номер 6 в света

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик смята новото попълнение Родри за най-добрия номер 6 във футбола.

„Мисля, че Родри е най-добрият номер 6 в света. Той може да контролира топката и е фантастичен и в защита. Беше чудесна възможност за нас да го привлечем и сме много щастливи, че сега е с нас“, цитира думите на Флик пресслужбата на клуба.

30-годишният испанец подписа договор с каталунците до лятото на 2030 година.

Родри играе за Манчестър Сити от лятото на 2019 година. Той има общо 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и давайки 32 асистенции.



