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Австрия се спаси в края срещу Косово и остана на върха в групата си

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Кристоф Ланг донесе равенството 1:1 пет минути преди края, докато Малта и Азербайджан записаха минимални победи в Лига D

Австрия се спаси в края срещу Косово и остана на върха в групата си
Снимка: БГНЕС
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Австрия стигна до равенство 1:1 при гостуването на Косово в двубой от четвъртия кръг на Лигата на нациите и запази първото си място в група 3 на Лига B.

Двата отбора не успяха да стигнат до попадение през първото полувреме, а резултатът остана непроменен и в началните минути след почивката.

Домакините нанесоха своя удар в 70-ата минута. Жегрова асистира на Фисник Аслани, който преодоля австрийската защита и даде преднина на Косово.

Косоварите се доближиха до ценен успех срещу лидера в групата, но Австрия намери отговор пет минути преди края на редовното време. Кристоф Ланг се разписа в 85-ата минута и оформи крайното 1:1.

След четири изиграни срещи австрийците остават начело в групата с 8 точки, докато Косово заема втората позиция с 5.

В Лига D Малта продължи силното си представяне с минимален успех с 1:0 над Андора. Единственото попадение в срещата беше дело на Теди Тума. Малтийците оглавяват група 1 със 7 точки, следвани от Гибралтар с 2 и Андора с 1.

Първата си победа в група 2 на Лига D записа Азербайджан, който надделя с 1:0 над Литва пред собствена публика. Абдулах Хайбулаев отбеляза решаващия гол в 25-ата минута.

С успеха Азербайджан събра 5 точки и излезе начело в групата, докато Литва остава на втора позиция с 4.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Косово по футбол #Национален отбор на Австрия по футбол

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