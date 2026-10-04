Тибо Куртоа е готов да отхвърли по-изгодни оферти, за да остане в Реал Мадрид

Тибо Куртоа няма намерение да напуска Реал Мадрид въпреки възможността да получи по-изгодни във финансово отношение предложения от други клубове. Белгийският вратар иска да остане част от испанския гранд и дори обмисля да завърши професионалната си кариера с екипа на "кралете“, съобщава вестник АС.

34-годишният страж планира да изпълни изцяло настоящия си договор с Реал Мадрид, като на този етап желанието му е да продължи да защитава вратата на отбора независимо от интереса и финансовите условия, които би могъл да получи от други клубове.

Куртоа пристигна в Мадрид през лятото на 2018 година и постепенно се утвърди като основна фигура в състава. За периода си в испанската столица белгиецът е спечелил общо 14 трофея с Реал Мадрид.

Сред най-значимите му отличия са две титли в Шампионската лига, като вратарят има важна роля за успехите на мадридчани през последните години.

През настоящия сезон 2026/27 Куртоа е записал осем мача във всички турнири, в които е допуснал девет попадения.

На този етап белгиецът поставя оставането си в Реал Мадрид пред възможността да потърси по-доходоносен договор другаде, като плановете му включват и вариант именно испанският клуб да бъде последният в професионалната му кариера.