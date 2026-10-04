БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото...
Чете се за: 04:15 мин.
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
Гълъб Донев за овладяването на цените: Всички мерки ще...
Чете се за: 08:32 мин.
Поклон пред цар Самуил - от днес в "Света София"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тибо Куртоа е готов да отхвърли по-изгодни оферти, за да остане в Реал Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

34-годишният белгиец възнамерява да изпълни договора си с "кралете“ и обмисля да сложи край на кариерата си на "Сантиаго Бернабеу“

Тибо Куртоа е готов да отхвърли по-изгодни оферти, за да остане в Реал Мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Тибо Куртоа няма намерение да напуска Реал Мадрид въпреки възможността да получи по-изгодни във финансово отношение предложения от други клубове. Белгийският вратар иска да остане част от испанския гранд и дори обмисля да завърши професионалната си кариера с екипа на "кралете“, съобщава вестник АС.

34-годишният страж планира да изпълни изцяло настоящия си договор с Реал Мадрид, като на този етап желанието му е да продължи да защитава вратата на отбора независимо от интереса и финансовите условия, които би могъл да получи от други клубове.

Куртоа пристигна в Мадрид през лятото на 2018 година и постепенно се утвърди като основна фигура в състава. За периода си в испанската столица белгиецът е спечелил общо 14 трофея с Реал Мадрид.

Сред най-значимите му отличия са две титли в Шампионската лига, като вратарят има важна роля за успехите на мадридчани през последните години.

През настоящия сезон 2026/27 Куртоа е записал осем мача във всички турнири, в които е допуснал девет попадения.

На този етап белгиецът поставя оставането си в Реал Мадрид пред възможността да потърси по-доходоносен договор другаде, като плановете му включват и вариант именно испанският клуб да бъде последният в професионалната му кариера.

#Реал Мадрид ФК #Тибо Куртоа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
2
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
3
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
4
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
5
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
6
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Европейски футбол

Атанас Фурнаджиев: Напрегнатата обстановка се дължи на слабите резултати на националния отбор
Атанас Фурнаджиев: Напрегнатата обстановка се дължи на слабите резултати на националния отбор
Латвиец ще свири Люксембург - България в Лигата на нациите Латвиец ще свири Люксембург - България в Лигата на нациите
Чете се за: 02:22 мин.
Изящен дизайн. Или не съвсем Изящен дизайн. Или не съвсем
Чете се за: 07:12 мин.
Германия ще търси реванш от Гърция в Лигата на нациите Германия ще търси реванш от Гърция в Лигата на нациите
Чете се за: 01:47 мин.
Арон Гунарсон: България ни затрудни през първото полувреме Арон Гунарсон: България ни затрудни през първото полувреме
Чете се за: 02:02 мин.
Двама отпадат от групата на България за мача срещу Люксембург Двама отпадат от групата на България за мача срещу Люксембург
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил "Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ще стане ли България част от железниците на бъдещето?
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ