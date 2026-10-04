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Барселона унижи Реал Мадрид със 7:0, Клаудия Пина блесна с четири гола в Ел Класико

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Чете се за: 03:45 мин.
Спорт
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Каталунките решиха дербито още преди почивката с пет попадения, а Греъм Хансен, Ева Пайор и Сидни допълниха разгрома

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Снимка: БГНЕС
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Барселона постигна разгромна победа със 7:0 над Реал Мадрид в женското Ел Класико от испанското първенство. Голямата героиня на двубоя на "Камп Ноу“ беше Клаудия Пина, която отбеляза четири попадения още през първото полувреме и поведе каталунките към категоричния успех.

Реал Мадрид започна срещата с намерението да пресира високо и да затрудни съперника в средата на терена, но планът на гостите издържа само няколко минути. Барселона бързо наложи контрол, а Патри Гихаро дирижираше действията на домакините.

При първата сериозна възможност Пина откри резултата. Нападателката получи топката пред наказателното поле, преодоля няколко съпернички и след като се освободи от Андерсон, преодоля Мерле Фромс.

Реал опита да продължи с високата преса, но това оставяше свободни пространства за атаката на Барселона. След възможности пред Патри, Бругтс и Сидни домакините нанесоха втория си удар. Пайор стреля, Силвия Кристобал се намеси, но отбитата топка попадна при Пина, която реализира за 2:0.

Испанката не спря дотук. След отнета високо топка Бругтс намери Пина, която комбинира с Патри и след подаване с едно докосване остана сама срещу Фромс. Последва точен завършващ удар и хеттрик на Пина още в рамките на около половин час игра.

Почти веднага след подновяването на играта Реал Мадрид отново загуби притежанието, а Каролине Греъм Хансен се възползва. Норвежката напредна, комбинира с Пайор, финтира Лакрар и отбеляза четвъртото попадение за Барселона.

Едва при 0:4 гостите стигнаха до първия си удар, когато Шрьодер засече с глава центриране на Атенеа дел Кастийо, но Ката Кой остана без особени проблеми.

Вместо почетно попадение за Реал последва нов удар от Пина. След поредното отнемане тя комбинира с Пайор и отново завърши атаката, за да оформи своя покер от голове и 5:0 още преди почивката.

Реал Мадрид показа малко повече активност след паузата и започна по-често да задържа топката в половината на домакините. Барселона обаче демонстрира, че може да бъде опасна и без продължително притежание.

Патри отне топката в средата на терена и изведе Греъм Хансен зад защитата. Норвежката преодоля Кристобал и подаде към Ева Пайор, която реализира за 6:0.

След поредицата от смени темпото спадна, но каталунките продължиха да създават положения. В заключителните минути Сидни сложи точка на разгрома с впечатляващ удар извън наказателното поле, изпращайки топката в горния ъгъл за крайното 7:0.

Така Барселона записа нов категоричен успех над големия си съперник, а Клаудия Пина се превърна в безспорната фигура на Ел Класико с четирите си попадения през първото полувреме.

#ПФК Барселона #"Ел Класико" #ФК Реал Мадрид

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