Португалия обърна Норвегия и си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите

Португалия се класира за четвъртфиналите в Лигата на нациите, след като постигна четвърта поредна победа в турнира. "Мореплавателите“ направиха обрат и надвиха Норвегия с 2:1 на „До Драгао“, а решаващото попадение на Гонсало Рамош падна в 79-ата минута.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути създадоха напрежение пред норвежката врата. Жоао Феликс поведе опасна контраатака, а Франсишку Консейсао не успя да намери пространство за завършващ удар. Витиня също опита късмета си от дистанция, но без да затрудни вратаря.

В 21-ата минута Португалия беше близо до откриването на резултата. Жоао Кансело отправи мощен изстрел извън наказателното поле, но норвежкият страж се намеси отлично. Малко след това Антонио Нуса отговори с опасен удар, принудил Диого Коща да избива в корнер.

Натискът на португалците се засили. Бруно Фернандеш принуди Егил Селвик да се намесва, а секунди по-късно Гонсало Рамош стреля силно с левия крак и отново вратарят на гостите спаси.

Въпреки по-добрите възможности за домакините, Норвегия поведе в 36-ата минута. След асистенция на Мартин Йодегор топката достигна до Кристофер Айер, който с великолепен удар не остави шанс на Диого Коща. Попадението беше проверено с ВАР, но остана в сила.

Отговорът на Португалия беше светкавичен. Само две минути по-късно Жоао Кансело овладя топката пред наказателното поле и с мощен удар изравни за 1:1 след подаване на Нуно Мендеш. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при равен резултат.

След паузата тимът на Жорже Жезуш отново пое инициативата. Франсишку Консейсао създаваше проблеми по фланга, Бруно Фернандеш опита удар от дистанция, а Кансело беше близо до второто си попадение, но този път Селвик успя да спаси.

Норвегия напомни за опасността, която носи Ерлинг Холанд, в 61-ата минута. Нападателят получи пространство в наказателното поле и стреля ниско с левия крак, но топката премина покрай вратата. Малко по-късно Холанд поиска смяна и в 67-ата минута беше заменен от Йорген Странд Ларсен. Норвежката звезда беше изпратена с аплодисменти от португалските привърженици.

Решителният момент настъпи в 79-ата минута. Витиня разсече защитата на Норвегия с отличен пас към Жоао Феликс. Нападателят можеше сам да завърши атаката, но с едно докосване подаде към Гонсало Рамош, който реализира за 2:1. Ситуацията беше разгледана с ВАР, а попадението остана в сила.

Финалните минути донесоха допълнително напрежение. В 86-ата минута Франсишку Консейсао получи втори жълт картон и беше изгонен, оставяйки Португалия с човек по-малко. Първоначално Жорже Жезуш възнамеряваше да го замени с Педро Нето, но червеният картон осуети промяната.

Норвежците опитаха финален натиск и в добавеното време Кристофер Айер стреля покрай вратата, но Португалия удържа аванса си и затвори срещата при 2:1.

Така селекцията на Жорже Жезуш вече има четири победи от четири мача и си гарантира участие на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Успехът дойде и на фона на напрежението около отсъствието на Кристиано Роналдо, който напусна лагера на националния отбор преди срещата.