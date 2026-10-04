БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Португалия обърна Норвегия и си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Запази

Гонсало Рамош донесе успеха с 2:1 в края на двубоя на "До Драгао“, а тимът на Жорже Жезуш продължава с пълен актив след четири кръга

Португалия обърна Норвегия и си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Португалия се класира за четвъртфиналите в Лигата на нациите, след като постигна четвърта поредна победа в турнира. "Мореплавателите“ направиха обрат и надвиха Норвегия с 2:1 на „До Драгао“, а решаващото попадение на Гонсало Рамош падна в 79-ата минута.

Домакините започнаха по-активно и още в първите минути създадоха напрежение пред норвежката врата. Жоао Феликс поведе опасна контраатака, а Франсишку Консейсао не успя да намери пространство за завършващ удар. Витиня също опита късмета си от дистанция, но без да затрудни вратаря.

В 21-ата минута Португалия беше близо до откриването на резултата. Жоао Кансело отправи мощен изстрел извън наказателното поле, но норвежкият страж се намеси отлично. Малко след това Антонио Нуса отговори с опасен удар, принудил Диого Коща да избива в корнер.

Натискът на португалците се засили. Бруно Фернандеш принуди Егил Селвик да се намесва, а секунди по-късно Гонсало Рамош стреля силно с левия крак и отново вратарят на гостите спаси.

Въпреки по-добрите възможности за домакините, Норвегия поведе в 36-ата минута. След асистенция на Мартин Йодегор топката достигна до Кристофер Айер, който с великолепен удар не остави шанс на Диого Коща. Попадението беше проверено с ВАР, но остана в сила.

Отговорът на Португалия беше светкавичен. Само две минути по-късно Жоао Кансело овладя топката пред наказателното поле и с мощен удар изравни за 1:1 след подаване на Нуно Мендеш. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при равен резултат.

След паузата тимът на Жорже Жезуш отново пое инициативата. Франсишку Консейсао създаваше проблеми по фланга, Бруно Фернандеш опита удар от дистанция, а Кансело беше близо до второто си попадение, но този път Селвик успя да спаси.

Норвегия напомни за опасността, която носи Ерлинг Холанд, в 61-ата минута. Нападателят получи пространство в наказателното поле и стреля ниско с левия крак, но топката премина покрай вратата. Малко по-късно Холанд поиска смяна и в 67-ата минута беше заменен от Йорген Странд Ларсен. Норвежката звезда беше изпратена с аплодисменти от португалските привърженици.

Решителният момент настъпи в 79-ата минута. Витиня разсече защитата на Норвегия с отличен пас към Жоао Феликс. Нападателят можеше сам да завърши атаката, но с едно докосване подаде към Гонсало Рамош, който реализира за 2:1. Ситуацията беше разгледана с ВАР, а попадението остана в сила.

Финалните минути донесоха допълнително напрежение. В 86-ата минута Франсишку Консейсао получи втори жълт картон и беше изгонен, оставяйки Португалия с човек по-малко. Първоначално Жорже Жезуш възнамеряваше да го замени с Педро Нето, но червеният картон осуети промяната.

Норвежците опитаха финален натиск и в добавеното време Кристофер Айер стреля покрай вратата, но Португалия удържа аванса си и затвори срещата при 2:1.

Така селекцията на Жорже Жезуш вече има четири победи от четири мача и си гарантира участие на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Успехът дойде и на фона на напрежението около отсъствието на Кристиано Роналдо, който напусна лагера на националния отбор преди срещата.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Норвегия по футбол #Национален отбор на Португалия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
1
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян Филипов?
2
Постоянен арест за Славчо Мегеров, задържан за убийството на Илиян...
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
3
Тежка катастрофа затвори Айтоски проход, загинал е моторист
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена спорт"
4
Никола Цолов, Радостин Кишишев и Милица Мирчева в "Арена...
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
5
Започна мярката за неотклонение на Мегеров в пловдивския окръжен съд
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини
6
"България помни": Поход по стъпките на Самуиловите воини

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Европейски футбол

Нидерландия прекърши Сърбия и завърши като лидер в групата след първите мачове на Шави
Нидерландия прекърши Сърбия и завърши като лидер в групата след първите мачове на Шави
Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата Германия отново не успя да преодолее гръцкия вал в Солун и остана извън първите две места в групата
Чете се за: 05:00 мин.
Барселона унижи Реал Мадрид със 7:0, Клаудия Пина блесна с четири гола в Ел Класико Барселона унижи Реал Мадрид със 7:0, Клаудия Пина блесна с четири гола в Ел Класико
Чете се за: 03:45 мин.
Австрия се спаси в края срещу Косово и остана на върха в групата си Австрия се спаси в края срещу Косово и остана на върха в групата си
Чете се за: 01:45 мин.
Тибо Куртоа е готов да отхвърли по-изгодни оферти, за да остане в Реал Мадрид Тибо Куртоа е готов да отхвърли по-изгодни оферти, за да остане в Реал Мадрид
Чете се за: 01:42 мин.
Атанас Фурнаджиев: Напрегнатата обстановка се дължи на слабите резултати на националния отбор Атанас Фурнаджиев: Напрегнатата обстановка се дължи на слабите резултати на националния отбор
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на Цар Самуил
БНТ е лидер в ефира с отразяването на историческото завръщане на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
"Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил "Ако на някой не му трепне сърцето, не е българин" - не секва потокът от хора, прекланящи се пред цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Оставиха в ареста Славчо Мегеров, обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково Обявиха частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар край село Горно Луково
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Арестуваха Юлиан Янков - Картофа в Гърция
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Мерц в Киев: "Г-н Путин, сложете край на тази безмислена...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Сребърен и бронзов медал по бадминтон за трансплантирани - за пътя,...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Помощ за помагащите: Ще се сдобие ли София с ново "Камионче за...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ