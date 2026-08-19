Христос Контис: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит от гледна точка на опит

Старши треньорът на ОФИ Крит Христос Контис говори на официалната си пресконференция преди първия мач с ЦСКА от плейофите на Лига Европа.

"Първите мачове за годината са двубои с особена степен на трудност, защото всички отбори идват след 3-4 седмици подготовка, метеорологичните условия също са трудни. Трудно е да се поддържа този ритъм, изоставаме спрямо ЦСКА, защото сме изиграли само един официален мач. Имаме отбор, който расте мач след мач", започна Контис.

Победа над ЦСКА би помогнала за растежа на отбора, вярва специалистът.

"Когато искаме да растем, трябва да се справяме с тези ситуации, трябва да разбираме, че един мач свършва, една титла, но тя принадлежи на миналото. Пред нас е огромно предизвикателство, то ни изпълва с нетърпение. Това са два мача, в които начинът на мислене се обърна в наша полза, има апетит, жажда, високи цели. Надявам се да сме добре и да имаме два добри мача срещу ЦСКА. Ние сме в основната фаза на Лигата на конференциите, играчите доказаха, че са готови за всяко предизвикателство. Искаме да се класираме, това ще бъде нещо огромно за отбора, искаме да играем с нашия тактически план. Мачове като този те карат да растеш като отбор", допълни наставникът.

Контис похвали предстоящия съперник.

"ЦСКА е отбор с огромен европейски опит, има европейско ДНК, това е клуб, който се ползва с нашето абсолютно уважение. Той е фаворитът в смисъл на опит. Ние също имаме европейска история, винаги уважаваме противника, трябва да видим как ще напишем нова страница. ОФИ е организация, която жадува за отличия. Ще имаме два вълнуващи мача, домакинският терен ще изиграе своята роля. Утре вярвам, че ще имаме пълен стадион. И там има напрегната атмосфера, трябва да сме подготвени и за това. Имаме си и своите предимства, за да се изправим срещу такъв отбор", категоричен е той.

Според него е по-важно тимът да играе собствената си игра, отколкото да се съобразява с тази на съперника.

"Трудно е да се намерят отбори с общи състезателни елементи. Те имат различен начин на игра. Трябва да адаптираме тактическия си план. Играем си собствената игра, не искаме да се адаптираме към противника, гледаме предимствата му, търсим начини да му противодействаме. Говорим за квалификации, мачът е важен", заключи треньорът на носителя на Купата и Суперкупата на Гърция.

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