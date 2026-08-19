БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха...
Чете се за: 06:30 мин.
НАТО: Алиансът е готов да защити съюзниците си при атака...
Чете се за: 00:50 мин.
Иван Демерджив: В района на Безмер са предприети всички...
Чете се за: 01:07 мин.
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и...
Чете се за: 05:07 мин.
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни...
Чете се за: 06:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христос Контис: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит от гледна точка на опит

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Старши треньорът на ОФИ Крит отличи силните страни на ЦСКА преди мача в четвъртък

Христос Контис
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Старши треньорът на ОФИ Крит Христос Контис говори на официалната си пресконференция преди първия мач с ЦСКА от плейофите на Лига Европа.

"Първите мачове за годината са двубои с особена степен на трудност, защото всички отбори идват след 3-4 седмици подготовка, метеорологичните условия също са трудни. Трудно е да се поддържа този ритъм, изоставаме спрямо ЦСКА, защото сме изиграли само един официален мач. Имаме отбор, който расте мач след мач", започна Контис.

Победа над ЦСКА би помогнала за растежа на отбора, вярва специалистът.

"Когато искаме да растем, трябва да се справяме с тези ситуации, трябва да разбираме, че един мач свършва, една титла, но тя принадлежи на миналото. Пред нас е огромно предизвикателство, то ни изпълва с нетърпение. Това са два мача, в които начинът на мислене се обърна в наша полза, има апетит, жажда, високи цели. Надявам се да сме добре и да имаме два добри мача срещу ЦСКА. Ние сме в основната фаза на Лигата на конференциите, играчите доказаха, че са готови за всяко предизвикателство. Искаме да се класираме, това ще бъде нещо огромно за отбора, искаме да играем с нашия тактически план. Мачове като този те карат да растеш като отбор", допълни наставникът.

Контис похвали предстоящия съперник.

"ЦСКА е отбор с огромен европейски опит, има европейско ДНК, това е клуб, който се ползва с нашето абсолютно уважение. Той е фаворитът в смисъл на опит. Ние също имаме европейска история, винаги уважаваме противника, трябва да видим как ще напишем нова страница. ОФИ е организация, която жадува за отличия. Ще имаме два вълнуващи мача, домакинският терен ще изиграе своята роля. Утре вярвам, че ще имаме пълен стадион. И там има напрегната атмосфера, трябва да сме подготвени и за това. Имаме си и своите предимства, за да се изправим срещу такъв отбор", категоричен е той.

Според него е по-важно тимът да играе собствената си игра, отколкото да се съобразява с тази на съперника.

"Трудно е да се намерят отбори с общи състезателни елементи. Те имат различен начин на игра. Трябва да адаптираме тактическия си план. Играем си собствената игра, не искаме да се адаптираме към противника, гледаме предимствата му, търсим начини да му противодействаме. Говорим за квалификации, мачът е важен", заключи треньорът на носителя на Купата и Суперкупата на Гърция.

View this post on Instagram

A post shared by OFI Crete FC (@oficretefc)


Гледайте новините и в Метрото Metro

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Отиде си музикантът Боян Христов
2
Отиде си музикантът Боян Христов
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат всичко на реванша
3
Левски и АЕК не си отбелязаха гол пред 40 000 зрители и ще решат...
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
4
Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в Съединение
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на седмицата
5
Горещо време с температури между 33° и 38° до края на...
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в Европа при ескалация на войната
6
"Файненшъл таймс": Иран обмисля удари по военни цели в...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
4
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
5
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
6
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...

Още от: Футбол

Рефер от Словакия ще ръководи реванша между ЦСКА и ОФИ
Рефер от Словакия ще ръководи реванша между ЦСКА и ОФИ
Ботев Враца представи три нови попълнения Ботев Враца представи три нови попълнения
Чете се за: 01:07 мин.
Константинос Костулас: Имаме ентусиазъм, който ще ни бъде от полза срещу ЦСКА Константинос Костулас: Имаме ентусиазъм, който ще ни бъде от полза срещу ЦСКА
Чете се за: 01:25 мин.
Ханзи Флик: Мисля, че Родри е най-добрият номер 6 в света Ханзи Флик: Мисля, че Родри е най-добрият номер 6 в света
Чете се за: 00:47 мин.
ЦСКА замина за Крит за гостуването на ОФИ от плейофа на Лига Европа ЦСКА замина за Крит за гостуването на ОФИ от плейофа на Лига Европа
Чете се за: 01:10 мин.
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България Гледайте по БНТ 3 световното първенство по Сока 6 с участието на България
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за националната ни сигурност няма
Военният министър Димитър Стоянов успокои: Пряка заплаха за...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс" След заплаха на Тръмп: Иран обмисля удари срещу Европа, твърди "Файненшъл таймс"
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление Бруталното убийство в Съединение: Прокуратурата и полицията разследват тежкото престъпление
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства Полицейска акция в София: Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Военен хеликоптер „Кугър" се включи в гасенето на горски...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Открити са още три мъртви птици от защитени видове в Национален...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Държавата обединява усилията си срещу детската агресия и престъпност
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Агресия към данъчни в Слънчев бряг: Собственик на павилион блъсна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ