Англия обезоръжи Чехия в Лигата на нациите

Националният отбор на Англия се поздрави с първи успех в Лигата на нациите. Съставът на Томас Тухел подчини Чехия с 2:0 в мач от втория кръг в Група 3 от Лига А, който се изигра на "Фортуна Арена" в Прага.

За първата победа на англичаните се разписаха Антъни Гордън и Хари Кейн, които бяха точни през второто полувреме, нанасяйки второ поредна загуба в турнира на състава, воден от Санти Дения. Освен това чехите доиграха срещата с човек по-малко, тъй като още през първото полувреме Павел Шулц бе изгонен с директен червен картон. Двубоят предложи немалко положения, като домакините също имаха своите шансове, но не успяха да ги реализират.

"Трите лъва" се намират на второто място с 3 точки в групата, а чешкият отбор все още няма точков актив и заема последната четвърта позиция във временното класиране. На 3 октомври (събота) Англия ще има гостуване на Хърватия. От своя страна Чехия ще бъде гост на Испания.

Първата възможност дойде за домакините още в петата минута. Грешка на Елиът Андерсън даде възможност на Павел Шулц да овладее топката и да излезе очи в очи с Джеймс Трафърт, но стражът предвидливо излезе и предотврати възможността.

Гостите отговориха в 16-та минута, когато останаха на крачка от попадението. Антъни Гордън взаимодейства с Морган Роджърс. Последният имаше достатъчно време да се обърне и да стреля, като само гредата го спря да порази вратата на Матей Коварж.

Последва пропуск при добавка и на Хари Кейн, а впоследствие и Букайо Сака можеше да отбележи, но не успя да нанесе добър удар.

В средата на първото полувреме чехите трябваше да се справят с човек по-малко, тъй като Шулц бе изгонен. Той влезе опасно в краката на Андерсън. Първоначални първият получи жълт картон от Халил Мелер, но ВАР се намеси и повика главният рефер, който промени своето решение и извади направо червен.

В 31-та минута Гордън се прояви и с хубав пробив отляво стреля от малък ъгъл, изпробвайки рефлексите на Коварж, който изби в корнер.

В края на първото полувреме и Кейн напомни за себе си с удар от границата на наказателното поле, като и този път чешкият страж спаси авторитетно с една ръка.

Второто полувреме стартира с гръм и трясък за англичаните, които откриха резултата. Трент Александър-Арнолд пресече лош пас на чешкия отбор и центрира в наказателното поле, където Гордън се оказа най-съобразителен и с глава прониза Коварж.

В 51-та минута Люис Хол и Гордън размениха подавания, като всичко завърши с удар на първия на сантиметри от встрани.

Домакините за малко щяха да си отбележат гол в 63-та минута. Центриране на Хол направи така, че Ладислав Крейчи да отклони топката в собствената си врата и тя да рикошира в гредата.

„Трите лъва“ удвоиха в 68-та минута. След карамбол, получен в чешкото наказателно поле, Кейн се озова сам на стрелкова позиция, за да разпечата също вратата, пазена от Коварж.

Чехите опитаха да се противопоставят, като Трафърд спаси удар на Адам Хложек. В 80-та минута след центриране, отправено от Гордън, топката бе засечена от Роджърс, но топката премина на близка дистанция от вратата. След това Коварж остави резултата непроменен, спасявайки шут на Еберечи Езе.

В последните минути Джуд Белингам можеше да направи резултата класически, но Коварж бе на мястото си и изби, с което се изчерпа и последният по-интересен момент в този мач.