Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правили, потвърди Висшата лига

Ръководните лица на Висшата лига потвърдиха провинението на "гражданите".
Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за сериозни нарушения на финансовите правила във Висшата лига в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18, съобщи лигата в изявление.
През февруари 2023 година Сити беше обвинен в нарушения на финансовите правила на лигата, обхващащи девет сезона, след четиригодишно разследване. Клубът заяви в изявление, че ще обжалва решението "на основание, че становището съдържа явни съществени грешки по отношение на закона, принципите и фактите и е ненадеждно".
Независима комисия установи, че Манчестър Сити е "сключил фиктивни договори (които не отразяват истинското споразумение между страните) с редица свои търговски партньори", посочи лигата. Оттам добавиха, че комисията е установила, че Сити е използвал схеми, "за да надуе изкуствено приходите на клуба и да намали разходите му с над 900 милиона британски лири през засегнатия период, за да изглежда, че спазва финансовите правила".
"Основното решение подробно описва как клубът систематично е нарушавал правилата на Премиър лигата в продължение на почти едно десетилетие", заяви Ричард Мастърс, изпълнителен директор на Висшата лига.
От Манчестър Сити, които отричат всякакво нарушение, заявиха, че са разочаровани и "изненадани" от становището на комисията.
"Клубът е невинен по отношение на обвиненията, отправени от Висшата лига, и съществува цялостен набор от неопровержими доказателства в подкрепа на всичките му позиции, свързани с този случай", заявиха от клуба. "Манчестър Сити ще се възползва от наличните възможности за обжалване, като се основава на факта, че становището съдържа явни съществени грешки по отношение на закона, принципите и фактите и е ненадеждно", гласи изявление на клуба.