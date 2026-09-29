Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за нарушения на финансовите правили, потвърди Висшата лига

Манчестър Сити е признат за виновен по всички обвинения за сериозни нарушения на финансовите правила във Висшата лига в периода между сезоните 2009/10 и 2017/18, съобщи лигата в изявление.

През февруари 2023 година Сити беше обвинен в нарушения на финансовите правила на лигата, обхващащи девет сезона, след четиригодишно разследване. Клубът заяви в изявление, че ще обжалва решението "на основание, че становището съдържа явни съществени грешки по отношение на закона, принципите и фактите и е ненадеждно".

Независима комисия установи, че Манчестър Сити е "сключил фиктивни договори (които не отразяват истинското споразумение между страните) с редица свои търговски партньори", посочи лигата. Оттам добавиха, че комисията е установила, че Сити е използвал схеми, "за да надуе изкуствено приходите на клуба и да намали разходите му с над 900 милиона британски лири през засегнатия период, за да изглежда, че спазва финансовите правила".

"Основното решение подробно описва как клубът систематично е нарушавал правилата на Премиър лигата в продължение на почти едно десетилетие", заяви Ричард Мастърс, изпълнителен директор на Висшата лига.

От Манчестър Сити, които отричат всякакво нарушение, заявиха, че са разочаровани и "изненадани" от становището на комисията.