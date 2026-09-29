БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил:...
Чете се за: 08:45 мин.
БНТ със специално издание на "Още от деня" за...
Чете се за: 00:52 мин.
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще...
Чете се за: 00:37 мин.
Малко над половината българи доплащат за здраве
Чете се за: 02:22 мин.
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от...
Чете се за: 03:32 мин.
Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България
Чете се за: 03:05 мин.
Наталия Ефремова: Предвиждаме 300 млн. евро повече за...
Чете се за: 08:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Янчев: Tрябва да покажем нашето лице и нашите достойнства, които имахме срещу Португалия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на младежкия национален отбор на България иска да види увереност и самочувствие вв играта на възпитаниците си.

Тодор Янчев
Снимка: Start-photo.bg
Слушай новината

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев се надява възпитаниците му да покажат играта от срещата с Португалия и в двубоя с Чехия.

Гостуването на чехите от квалификациите за европейското първенство е с сряда, 30 септември, от 19:00 часа.

„Очакванията, както моите, така и на играчите, е да направим добра игра, да покажем нашето лице, нашите достойнства, които показахме срещу Португалия. Искам да видя увереност и самочувствие у момчетата, за да покажат какво могат. Неминуемо тази победа трябва да даде криле и самочувствие в отбора, защото на моменти имам чувството, че се свиваме и играем притеснително, което не е ок за нас. Знаем какво можем, само трябва да го покажем“, сподели той.

Според него у играчите му няма напрежение.

„Не би трябвало да има напрежение. Самите те са много осъзнати момчета и знаят с какво разполагаме, знаят какви са ни проблемите. И преди мача с Португалия бяхме наясно, така че е изключено напрежението от залога на мача да им повлияе. Лошо е да се играе за равен резултат. Затова в нашите глави единствено ще гледаме да търсим победата до самия край“, заяви Тодор Янчев.

Свързани статии:

Младежите до 21 г. потеглиха с оптимизъм за Чехия
Младежите до 21 г. потеглиха с оптимизъм за Чехия
Футболистите на Тодор Янчев ще срещнат чехите в директен спор за...
Чете се за: 02:10 мин.
#Тодор Янчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
1
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
2
Температурите падат под 20°, очакват се слани и сняг в планините
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
3
България сред поставените отбори на Мондиал 2027
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в Плевен
4
Близо 16 тона храни и над 6200 литра напитки с нарушения иззеха в...
Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното настаняване
5
Протестите в Испания: Днес ще бъде гласуван Закон за жилищното...
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“ заедно с Димитър Стоянович
6
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
2
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
3
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
4
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
6
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...

Още от: Футбол

Александър Чеферин по адрес на Джани Инфантино: Царят е гол
Александър Чеферин по адрес на Джани Инфантино: Царят е гол
Футболните национали на България до 19 г. отстъпиха на Румъния Футболните национали на България до 19 г. отстъпиха на Румъния
Чете се за: 00:52 мин.
Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват Мартин Камбуров: Трябва да бъдем по-позитивни към националите, но трябва сами да си го извоюват
Чете се за: 01:12 мин.
Бразилия срази Австралия в голово шоу, но даде свидна жертва Бразилия срази Австралия в голово шоу, но даде свидна жертва
Чете се за: 01:20 мин.
Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА Официално: Треньор със солиден опит в Бундеслигата пое ЦСКА
Чете се за: 02:22 мин.
УЕФА с щедра сума за клубовете, чийто футболисти са играли в Лигата на нациите УЕФА с щедра сума за клубовете, чийто футболисти са играли в Лигата на нациите
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар Самуил се връщат в България (ОБЗОР)
Паметен ден: Над 1000 години по-късно тленните останки на цар...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил: Благодарение на личните контакти и доверие между премиерите Радев и Мицотакис това е факт Министър Вълчев за връщането на останките на Самуил: Благодарение на личните контакти и доверие между премиерите Радев и Мицотакис това е факт
Чете се за: 08:45 мин.
У нас
Путин увеличи числеността на армията на Русия Путин увеличи числеността на армията на Русия
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Лов на кристали в най-високата част на Алпите – масива Монблан Лов на кристали в най-високата част на Алпите – масива Монблан
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Мраморният саркофаг с тленните останки на цар Самуил ще бъде...
Чете се за: 00:37 мин.
Галерия
БНТ със специално издание на "Още от деня" за връщането...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Евгения Атанасова ще води предаването „Култура.БГ“...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Най-възрастната варненка Евдокия Чочева навърши 107 години (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ