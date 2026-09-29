Тодор Янчев: Tрябва да покажем нашето лице и нашите достойнства, които имахме срещу Португалия

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев се надява възпитаниците му да покажат играта от срещата с Португалия и в двубоя с Чехия.

Гостуването на чехите от квалификациите за европейското първенство е с сряда, 30 септември, от 19:00 часа.

„Очакванията, както моите, така и на играчите, е да направим добра игра, да покажем нашето лице, нашите достойнства, които показахме срещу Португалия. Искам да видя увереност и самочувствие у момчетата, за да покажат какво могат. Неминуемо тази победа трябва да даде криле и самочувствие в отбора, защото на моменти имам чувството, че се свиваме и играем притеснително, което не е ок за нас. Знаем какво можем, само трябва да го покажем“, сподели той.

Според него у играчите му няма напрежение.

„Не би трябвало да има напрежение. Самите те са много осъзнати момчета и знаят с какво разполагаме, знаят какви са ни проблемите. И преди мача с Португалия бяхме наясно, така че е изключено напрежението от залога на мача да им повлияе. Лошо е да се играе за равен резултат. Затова в нашите глави единствено ще гледаме да търсим победата до самия край“, заяви Тодор Янчев.