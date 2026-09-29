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Футболните национали на България до 19 г. отстъпиха на Румъния

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Спорт
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Юношеският национален отбор загуби с гол в добавеното време.

Български национален отбор по футбол за мъже до 19 години
Снимка: Български футболен съюз
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Юношеският национален отбор на България до 19 години загуби с 0:1 от Румъния в последния си мач от международния турнир „Стеван Вилотич - Челе“ в Сърбия. Срещата се игра в Сента.

Воденият от Атанас Рибарски състав изигра силен двубой и създаде множество голови положения, но не успя да ги превърне в попадение. Развръзката настъпи в първата минута на добавеното време, когато Хунор Бацула се разписа с далечен удар и донесе победата на Румъния.

България U19 приключва участието си в турнира с две равенства - по 1:1 срещу Сърбия и Унгария - и поражението от Румъния. В първата среща точен за националите бе Кристиян Горянов, а във втория двубой се разписа капитанът Калоян Божков.

#Български национален отбор по футбол за юноши до 19 години

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