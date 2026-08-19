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Ботев Враца представи три нови попълнения

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Радослав Цонев се завърна под Околчица

левски раздели радослав цонев
Снимка: БГНЕС
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Ботев Враца представи три нови попълнения - Радослав Цонев, Давид Чечао и Филип Гигов.

Цонев се завърна под Околчица, след като и през миналия сезон носи зеления екип и записа 33 мача, 4 гола и 5 асистенции за Ботев.

22-годишният офанзивен футболист от Бенин Давид Чечао Каро играе основно по левия фланг на атаката, като може да бъде използван и на други позиции. В кариерата си е преминал и през шампионата на САЩ, а зад гърба си има и мачове за националния отбор на Бенин.

19-годишният централен нападател Гигов е висок 185 см и е преминал през школата на Лудогорец, достигайки до първия отбор, участие в европейските клубни турнири и участие във финал за Купата на България. Гигов е национал на България, преминал през всички гарнитури при подрастващите.

#Ботев Враца

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