Феновете на Португалия подкрепиха Роналдо след скандала с Жорже Жезус

Кристиано Роналдо не беше с националния отбор на Португалия за гостуването на Дания в Лигата на нациите, но част от привържениците демонстрираха подкрепата си към 41-годишната звезда след разразилия се конфликт със селекционера Жорже Жезус.

Португалците гостува на Дания на стадион „Паркен“ в Копенхаген в третия кръг от груповата фаза на турнира. Срещата е първата за тима след напускането на Роналдо, който си тръгна от лагера на националния отбор в сряда.

Въпреки отсъствието му името на капитана присъстваше по трибуните в датската столица. Част от португалските запалянковци издигнаха плакат с името на Роналдо и символ на сърце в знак на подкрепа към нападателя.

Съвсем различно беше отношението към Жорже Жезус. Според информациите част от феновете са освирквали селекционера още при напускането на хотела на отбора преди двубоя с Дания.

Напрежението между Роналдо и Жезус се появи около предишния мач срещу Норвегия. Нападателят не взе участие в срещата, въпреки че според информациите е очаквал да получи игрови минути. Впоследствие той напусна лагера и се прибра в Мадрид.

Решението му дойде часове след изказване на Жезус, в което треньорът категорично подчерта, че именно той взима решенията за състава и игровото време на футболистите.

Селекционерът от своя страна даде да се разбере, че няма намерение да остави темата без отговор. Жезус заяви, че ще разкрие своята версия за случилото се с Роналдо след следващия двубой срещу Норвегия.



