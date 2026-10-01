БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Феновете на Португалия подкрепиха Роналдо след скандала с Жорже Жезус

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Привърженици издигнаха послание към отсъстващия капитан по време на гостуването на Дания, докато селекционерът беше посрещнат с освирквания

Феновете на Португалия подкрепиха Роналдо след скандала с Жорже Жезус
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Кристиано Роналдо не беше с националния отбор на Португалия за гостуването на Дания в Лигата на нациите, но част от привържениците демонстрираха подкрепата си към 41-годишната звезда след разразилия се конфликт със селекционера Жорже Жезус.

Португалците гостува на Дания на стадион „Паркен“ в Копенхаген в третия кръг от груповата фаза на турнира. Срещата е първата за тима след напускането на Роналдо, който си тръгна от лагера на националния отбор в сряда.

Въпреки отсъствието му името на капитана присъстваше по трибуните в датската столица. Част от португалските запалянковци издигнаха плакат с името на Роналдо и символ на сърце в знак на подкрепа към нападателя.

Съвсем различно беше отношението към Жорже Жезус. Според информациите част от феновете са освирквали селекционера още при напускането на хотела на отбора преди двубоя с Дания.

Напрежението между Роналдо и Жезус се появи около предишния мач срещу Норвегия. Нападателят не взе участие в срещата, въпреки че според информациите е очаквал да получи игрови минути. Впоследствие той напусна лагера и се прибра в Мадрид.

Решението му дойде часове след изказване на Жезус, в което треньорът категорично подчерта, че именно той взима решенията за състава и игровото време на футболистите.

Селекционерът от своя страна даде да се разбере, че няма намерение да остави темата без отговор. Жезус заяви, че ще разкрие своята версия за случилото се с Роналдо след следващия двубой срещу Норвегия.

Свързани статии:

Наказание или глоба грози Роналдо, след като напусна лагера на Португалия
Наказание или глоба грози Роналдо, след като напусна лагера на Португалия
Нападателят може да не играе за португалците от един до шест месеца.
Чете се за: 01:27 мин.
Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия и обеща да разкрие "истината“
Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия и обеща да разкрие "истината“
41-годишната звезда си тръгна в навечерието на мача с Дания на фона...
Чете се за: 03:12 мин.
#национален отбор на Германия по футбол # Кристиано Роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
6
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Лига на нациите

Нидерландия заличи два гола пасив и измъкна точка срещу Гърция в края
Нидерландия заличи два гола пасив и измъкна точка срещу Гърция в края
Португалия отговори на напрежението около Роналдо с четири попадения срещу Дания Португалия отговори на напрежението около Роналдо с четири попадения срещу Дания
Чете се за: 04:17 мин.
Германия надви Сърбия и донесе първа победа на Юрген Клоп начело на Бундестима Германия надви Сърбия и донесе първа победа на Юрген Клоп начело на Бундестима
Чете се за: 05:30 мин.
Контузия извади Нико О’Райли от състава на Англия за решаващите мачове в Лигата на нациите Контузия извади Нико О’Райли от състава на Англия за решаващите мачове в Лигата на нациите
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Гидженов ще ръководи двубоя между Латвия и Черна гора в Лигата на нациите Радослав Гидженов ще ръководи двубоя между Латвия и Черна гора в Лигата на нациите
Чете се за: 01:32 мин.
Унгарецът Балаж Берке ще ръководи мача на България с Исландия от Лигата на нациите в събота Унгарецът Балаж Берке ще ръководи мача на България с Исландия от Лигата на нациите в събота
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ