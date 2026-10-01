Радослав Гидженов ще ръководи двубоя между Латвия и Черна гора в Лигата на нациите

Българският съдия Радослав Гидженов получи ново международно назначение от УЕФА. Той ще бъде главен арбитър на двубоя между Латвия и Черна гора от група 2 на Лига С в Лигата на нациите.

Срещата ще се играе в петък, 2 октомври, от 19:00 часа българско време на стадион "Сконто“ в Рига.

Двата отбора влизат в двубоя от различни позиции в класирането. Черна гора е лидер в групата с пълен актив след две победи в първите си два мача, докато Латвия има една точка.

Помощници на Гидженов ще бъдат Мирослав Иванов и Петър Митрев, а Никола Попов ще изпълнява функциите на четвърти съдия.

Главен ВАР арбитър ще бъде Клай Руперти от Нидерландия, а негов асистент ще бъде българинът Димитър Димитров.

Работата на съдийската бригада ще бъде оценявана от Мариян Ружбарски от Словакия, докато делегат на УЕФА за срещата е Кнут Бьорн Нордхайм от Норвегия.

За Гидженов това е поредно международно назначение в рамките на кратък период. Само преди няколко дни той беше четвърти съдия в бригадата на Георги Кабаков при срещата между Австрия и Израел от група 3 на Лига В в Лигата на нациите.