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Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия и обеща да разкрие "истината“

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Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
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41-годишната звезда си тръгна в навечерието на мача с Дания на фона на информации за напрежение с Жорже Жезус

Кристиано Роналдо напусна лагера на Португалия и обеща да разкрие "истината“
Снимка: БГНЕС
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Кристиано Роналдо напусна лагера на националния отбор на Португалия само ден преди гостуването на Дания в Лигата на нациите. Решението на 41-годишния нападател идва на фона на информации за напрежение между него и селекционера Жорже Жезус.

Роналдо не взе участие при победата над Норвегия в неделя, въпреки че според информацията е бил уведомен от Жезус, че ще се появи от резервната скамейка. Сега капитанът напусна лагера преди срещата в Копенхаген, а бъдещето му в националния отбор остава неясно.

Самият Роналдо потвърди решението си чрез публикация в социалните мрежи.


"След пресконференцията на националния отбор и след разговор с президента на Португалската футболна федерация взех решение да напусна лагера на националния отбор“, написа нападателят.

Роналдо обяви още, че на по-късен етап ще разкрие причините за своето решение.

"Когато му дойде времето, ще разкажа на всички португалци истината за причините, които ме накараха да напусна националния отбор, на който винаги съм се посвещавал. Сега е моментът да пожелая успех на Португалия и на всички мои съотборници, без изключение“, добави той.

Напрежението около ситуацията се засили след изказването на Жезус преди двубоя с Дания. Селекционерът отхвърли твърденията за конфликт с Роналдо, но категорично заяви, че решенията за състава са изцяло негови.

"Не знам какво ще се случи в мача. Ако имаме нужда от него, ще играе. Ако не – няма да играе. Изглежда така, сякаш между нас е имало проблем, но нямаше такъв. Аз вземам решенията и всички знаят това“, заяви Жезус.

"Мога да обещавам каквото поискам, аз съм треньорът. Никой футболист никога няма да взема решения вместо мен“, допълни селекционерът.

Роналдо и Жезус се познават отлично, след като преди това работиха заедно в Ал Насър.

Кристиано Роналдо има 234 мача и рекордните 146 гола за Португалия, след като дебютира за националния отбор през 2003 година. Ветеранът продължава и преследването на границата от 1000 попадения в професионалния футбол, а по-рано през годината стана първият футболист при мъжете, отбелязал на шест различни световни първенства.

На този фон напускането на лагера и обещанието му да разкрие причините за решението си поставят нови въпросителни около бъдещето му с екипа на Португалия.

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#Кристиано Роналдо  #Национален отбор на Португалия по футбол

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