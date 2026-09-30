Асен Митков: Когато носим екипа на България, ще дадем всичко от себе си

Капитанът на България U21 Асен Митков не скри разочарованието си след загубата с 0:1 при гостуването на Чехия, която сложи край на шансовете на "лъвчетата“ за класиране на Евро 2027. Халфът призна, че на отбора е липсвало самочувствие в предни позиции и че българите не са успели да създадат достатъчно чисти положения.

"Тежко е да се говори веднага след мача. Не успяхме да създадем чисти положения пред вратата им и не можахме да отбележим. Не мога да кажа за причините сега. Липсваше ни самочувствие напред, да търсим нарушения, корнери“, заяви Митков.

Капитанът обясни, че през първото полувреме България е опитала да контролира срещата чрез повече притежание на топката и комбинации, но планът не е довел до желания резултат.

"Първата част опитахме да доминираме с топката, да правим комбинации. Искахме да бъдем по-директни“, добави той.

Въпреки болезнения край на надеждите за европейското първенство, Митков защити своите съотборници и подчерта трудностите, които тимът е имал заради отсъстващи футболисти.

"Горд съм с този отбор, всички трябва да бъдат горди. Нямаме 100 футболисти, имаме само 20. Когато някои играчи отсъстват, това оказва огромно значение“, каза капитанът на младежите.

Митков се върна и към пропуснатите възможности по-рано в квалификационния цикъл, посочвайки домакинството на Азербайджан като един от двубоите, които са можели да променят ситуацията в групата.