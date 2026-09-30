Швейцарската футболна федерация оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

Швейцарската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА. Решението е сериозна промяна в позицията на централата, която през юни беше подкрепила настоящия ръководител на световния футбол.

Централният комитет на федерацията е взел решението на заседание на 25 септември след нова оценка на събитията от последните месеци.

"От гледна точка на Швейцарската футболна федерация няколко събития повдигат фундаментални въпроси относно лидерството, управлението, прозрачността и процесите на вземане на решения във ФИФА“, се посочва в позицията.

Сред посочените от швейцарската централа теми е случаят с Фоларин Балогун от световното първенство. Нападателят на САЩ получи червен картон срещу Босна и Херцеговина, но впоследствие наказанието му беше спряно, което му позволи да играе срещу Белгия на осминафиналите. Казусът предизвика сериозни въпроси от редица европейски федерации относно начина, по който е било взето решението.

Швейцарската федерация посочи именно необходимостта от яснота на правилата и защита на интегритета на състезанията. В позицията са засегнати и въпроси около институционалните отговорности във връзка с проекта FIFA Forward Enterprise.

Президентът на швейцарската централа Петер Кнебел подчерта, че ръководството на ФИФА трябва да отговаря на високи стандарти за прозрачност и институционална отчетност.

"Не можем да оправдаем продължаването на подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино“, заяви Кнебел.

Въпреки оттеглянето на подкрепата за Инфантино, Швейцарската футболна федерация подчертава намерението си да продължи да настоява за прозрачни структури, решения, основани на правилата, и защита на интегритета в международния футбол.

Решението идва на фона на нарастващо напрежение около управлението на ФИФА. През последните седмици и други европейски федерации оттеглиха или отказаха подкрепа за нов мандат на Инфантино, като сред поставяните въпроси са случаят "Балогун“, управленските процедури и FIFA Forward Enterprise.

Изборите за президент на ФИФА са насрочени за март 2027 година.