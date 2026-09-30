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Юрген Клоп призова за търпение към Германия: Никоя халфова двойка не заработва за пет дни

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Спорт
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Селекционерът защити Джошуа Кимих и Феликс Нмеча след колебливото начало и подчерта, че Бундестимът се нуждае от време, за да изгради новия си облик

Юрген Клоп призова за търпение към Германия: Никоя халфова двойка не заработва за пет дни
Снимка: БГНЕС
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Селекционерът на Германия Юрген Клоп призова за повече търпение към националния отбор и футболистите след първите два мача под негово ръководство. Специалистът коментира най-вече представянето в центъра на терена и критиките към взаимодействието между Джошуа Кимих и Феликс Нмеча.

"Футболен треньор съм от 25 години и през целия ми живот нито една двойка опорни халфове не е заработвала след пет дни. Просто не става така“, заяви Клоп преди домакинството на Сърбия в Лигата на нациите.

Според 59-годишния специалист проблемите в първите срещи нямат общо с индивидуалните качества на Кимих и Нмеча. Той припомни, че двамата не са играли в подобна конфигурация и на световното първенство.

"Джошуа играеше като десен бек, а Феликс като осмица. Той е осмица, въпреки че в определени моменти може да бъде и шестица“, обясни Клоп.

Германия започна периода под ръководството на Клоп с равенство 1:1 при гостуването на Нидерландия, след което допусна домакинска загуба с 0:1 от Гърция. В първата среща Кимих действаше като най-дефанзивния халф, а пред него бяха Нмеча и Надием Амири. Срещу гърците Амири беше заменен в стартовия състав от дебютанта Бамбасе Конте.

Клоп подчерта, че търпението трябва да важи не само за новия селекционер, но и за футболистите.

"Треньорът е нов и получава време, но играчите вече не получават такова. Колко е абсурдно това? Този спорт работи само чрез отбора и ние трябва да го развием. Момчетата искат да играят много добър и успешен футбол и ще стигнем дотам. Проблемът е, че нашето развитие се случва под микроскопа на обществеността и се оценява всеки ден“, каза още германският селекционер.

За да илюстрира необходимостта от време, Клоп направи сравнение с балетна постановка, при която изпълнителите не могат да постигнат пълен синхрон само след няколко дни подготовка.

Предстоящият мач със Сърбия ще принуди Клоп да направи промени в средата на терена. Кимих и Нмеча не са част от втория му състав и вече са напуснали лагера, а сред вариантите за титулярни места са Александър Павлович, Виталий Янелт и Флориан Вирц.

Германия приема Сърбия в Мюнхен в четвъртък, а в неделя предстои гостуване на Гърция.

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#национален отбор на Германия по футбол # Юрген Клоп

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