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Капитанът на националния отбор на САЩ Тим Рийм обяви оттеглянето си

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Спорт
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За 16 години с националния отбор Рийм взе участие в 86 мача.

Капитанът на националния отбор на САЩ Тим Рийм обяви оттеглянето си
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Капитанът на националния отбор на САЩ по футбол Тим Рийм обяви оттеглянето си от представителния тим на страната. 38-годишният бранител на американския клуб Шарлът поведе САЩ на световно първенство през лятото, на което бяха съорганизатор, но тимът стигна до осминафиналите, където беше отстранен от Белгия с 1:4.

За 16 години с националния отбор Рийм взе участие в 86 мача, спечели две титли от Лигата на нациите на КОНКАКАФ и игра на два Мондиала - през 2022-ра и 2026-а.

"Това беше за мен. Горд съм, че бях част от нещо за 16 години, но е време да се оттегля от националния отбор", каза пред медиите бившият защитник на английските Фулъм и Болтън.

Тимът на САЩ изигра приятелски мач срещу Чили в родния град на Тим Рийм - Сейнт Луис в щата Мисури, спечелен с 4:2, а той обяви новината точно преди двубоя, въпреки че не взе участие в него.

#Тим Рийм

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