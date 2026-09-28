Красив гол на Лионел Меси не бе достатъчен за Интер Маями срещу Кълъмбъс Крю

Интер Маями загуби от Кълъмбъс Крю с 1:2 в мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър. Звездата на гостите Лионел Меси отбеляза красив гол от пряк свободен удар, който не помогна на тима да избегне загубата.

Футболистите в жълто бяха близо до гол още в 10-ата минута, но Анас Зарури стреля в напречната греда.

Играчите на Лоран Куртоа все пак откриха резултата в 28-ата минута. След намесата на ВАР домакините получиха дузпа. Яник Брайт задържа с две ръце Йосеф Мартинес при борба за позиция при ъглов удар. Именно нападателят се разписа от 11-метровия наказателен удар.

Шампионите възобновиха равенството пет минути по-късно със страхотен гол на Лео Меси от пряк свободен удар.

В началото на второто полувреме и двата отбора имаха добри възможности за гол. Анас Зарури повторно стреля в напречната греда, а гол на резервата Давид Аяла бе отменен заради засада.

Късметът не бе на страната на Анас Зарури, който стреля в гредата за трети път в предпоследната минута на редовното време.

Сантяго Моралес се появи в игра в 87-ата минута, но престоят му на терена не бе дълъг. В рамките на три минути полузащитникът получи два жълти картона за бавене на играта и след общо девет минути на терена бе изгонен.

Домакините се възползваха от численото си предимство и в 98-ата минута стигнаха до успеха. Роко Риос не успя да улови шут на Брийс Мендес и появилият се от резервната скамейка Джамал Тиаре оформи крайния резултат.

Интер Маями остава на третото място в класирането на Източната конференция с актив от 46 точки. Кълъмбъс Крю се изкачи до 12-ата позиция с 29 пункта.