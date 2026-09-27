Дания и Австрия постигнаха домакински победи в Лигата на нациите

В група А4 от Лигата на нациите Дания се наложи у дома с 2:0 над Уелс. Попадение на Густав Исаксен беше отменено заради засада през първата част, а след почивката Бен Дейвис си вкара автогол в 53-ата минута.

Исаксен все пак се разписа в 66-ата минута, за да оформи крайния резултат.

Скандинавците имат 3 точки, докато "драконите" остават без спечелен актив до момента. По-късно тази вечер е двубоят от същата група между Португалия срещу Норвегия.

Във второто ниво на турнира Австрия победи с 3:1 у дома Косово след голове на Давид Афенгрюбер и Жуниор Адаму преди почивката. Карни Чуквуемека добави още едно попадение в 61-ата минута.

Почетният гол за гостите беше реализиран от Едон Жегрова от дузпа седем минути преди края на редовното време.

Австрийците имат пълен актив от 6 точки, а косоварите са с 3 пункта.

В четвърта дивизия на Лигата на нациите Литва и Азербайджан направиха равенство 1:1, а Гибралтар и Андора завършиха наравно 0:0.

В друг мач, игран по същото време, Нидерландия спечели гостуването си на Сърбия с 2:1 с голове на Мекс Меердинк.