Португалия се наложи над Норвегия за нов успех в Лигата на нациите

Португалия победи Норвегия с 2:1 в мач от втория кръг на Лига А на Лигата на нациите. Жоао Феликс и Гонзало Рамош се разписаха за победителите.

Гостите откриха резултата в Осло в 17-ата минута. Жоао Феликс се разписа с плътен шут от границата на наказателното поле.

До края на първото полувреме Ерлинг Холанд можеше да възобнови равенството, но Диого Коща се справи с изстрела му.

След почивката скандинавците възстановиха равенството. Ерлинг Холанд се разписа с глава от непосредствена близост, след подаване във вратарското поле на Патрик Берг.

“Мореплавателите” възобновиха преднината си три минути по-късно. Гонзало Рамош пресече подаване на вратаря Ориан Ниланд и го прехвърли за 2:1.

Рафаел Леао също можеше да запише името си сред голмайсторите, но негов удар се отби от противников защитник и топката срещна напречната греда.

Гонзало Рамош повторно изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено, след намесата на ВАР, заради засада.

До края на двубоя Тринкао можеше да направи победата по-убедителна, но Ориан Ниланд отрази удара му.

Португалия оглавява класирането с пълен актив от 6 пункта. Норвегия заема втората позиция в подреждането с точки.