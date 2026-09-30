Тодор Янчев: Проблемът си беше в нас, на моменти трябваше да играем по-освободено

Селекционерът на България U21 отчете грешките при загубата от Чехия, която сложи край на надеждите за Евро 2027, но подчерта, че вижда бъдеще в следващото поколение
Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев не скри разочарованието си след поражението с 0:1 от Чехия в Храдец Кралове, което сложи край на шансовете на България за класиране на Евро 2027. Според него "лъвчетата“ сами са улеснили съперника при единственото попадение и не са успели да покажат достатъчно освободена игра в решаващите моменти.
"Кое не се получи? Че допуснахме елементарен гол. През повечето време владеехме топката, когато се опитвахме да я вкарваме на гъсто, знаехме как пресира Чехия. Сбъркахме при една атака, вкараха ни на контра и ги улеснихме да ни победят с 1:0“, коментира Янчев.
Селекционерът отчете, че след попадението и направените промени България е успяла да стане по-активна в търсенето на изравнителен гол.
"Факт е, че след гола и след влизането на Вилиян Видолов и направените смени отборът тръгна. Имаше ситуация, при която можехме да получим дузпа, но не я получихме. Знаехме и схемата на игра, къде да изграждаме атаките си, как да ги изграждаме, как да процедираме.“
Янчев призна, че въпреки подготовката за начина на игра на чехите, българският тим не е успял да използва достатъчно добре предварителния си план.
"Бяхме лесно парирани. Искахме топката на крак, което до голяма степен ги улесни. Бяхме подготвени за стила им, тренирахме. Проблемът си беше в нас, че на моменти трябваше да играем по-освободено. Самите играчи усетиха какво постигнахме в тези квалификации“, добави той.
Въпреки отпадането селекционерът защити футболистите си и изрази мнение, че отборът е разполагал с необходимите качества да стигне до второто място в групата.
"Имаме талантливо поколение, което заслужаваше да играе елиминационен кръг за eвропейско първенство. Имахме сили за второто място, мачът ни беше възлов и не успяхме да вземем точки. Не се отрази победата над Португалия, тя е минало и заминало. Домакините имаха и подкрепата.“
Янчев припомни и проблемите със състава, които са съпътствали България през квалификационния цикъл.
"През целия квалификационен цикъл си имахме доста проблеми. Много пъти не бяхме с реалния си състав, което е разбираемо. Тези момчета се борят до край, показаха българския дух, но не успяхме да вкараме нужния гол“, каза още той.
Селекционерът погледна и към следващия цикъл, в който част от сегашния състав вече няма да отговаря на възрастовите изисквания. Янчев обаче вижда потенциал в идващите поколения.
"Самите ние знаем колко проблеми имахме, не са оправдание, но не искам хората да останат с грешно впечатление. Това е много талантливо поколение, виждаме колко момчета ще започнат следващия квалификационен цикъл 2006, 2007, 2008 година. На Валери Владимиров се вижда младостта. Асен Митков, Никола Илиев вече отиват в мъжкия футбол, но съм спокоен, че идват добри кадри.“
За България остава още един мач от настоящия цикъл - домакинството на Шотландия в Пазарджик. Тодор Янчев ще трябва да прави промени в отбраната заради червения картон на Тодор Павлов.
"Имаме последен домакински двубой, има достатъчно време да се възстановим. Имаме проблеми на десния бек, Тошко Павлов го изгониха, готвим се за предстоящия мач с Шотландия“, завърши Янчев.