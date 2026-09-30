Тодор Янчев: Проблемът си беше в нас, на моменти трябваше да играем по-освободено

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев не скри разочарованието си след поражението с 0:1 от Чехия в Храдец Кралове, което сложи край на шансовете на България за класиране на Евро 2027. Според него "лъвчетата“ сами са улеснили съперника при единственото попадение и не са успели да покажат достатъчно освободена игра в решаващите моменти.

"Кое не се получи? Че допуснахме елементарен гол. През повечето време владеехме топката, когато се опитвахме да я вкарваме на гъсто, знаехме как пресира Чехия. Сбъркахме при една атака, вкараха ни на контра и ги улеснихме да ни победят с 1:0“, коментира Янчев.

Селекционерът отчете, че след попадението и направените промени България е успяла да стане по-активна в търсенето на изравнителен гол.

"Факт е, че след гола и след влизането на Вилиян Видолов и направените смени отборът тръгна. Имаше ситуация, при която можехме да получим дузпа, но не я получихме. Знаехме и схемата на игра, къде да изграждаме атаките си, как да ги изграждаме, как да процедираме.“

Янчев призна, че въпреки подготовката за начина на игра на чехите, българският тим не е успял да използва достатъчно добре предварителния си план.

"Бяхме лесно парирани. Искахме топката на крак, което до голяма степен ги улесни. Бяхме подготвени за стила им, тренирахме. Проблемът си беше в нас, че на моменти трябваше да играем по-освободено. Самите играчи усетиха какво постигнахме в тези квалификации“, добави той.

Въпреки отпадането селекционерът защити футболистите си и изрази мнение, че отборът е разполагал с необходимите качества да стигне до второто място в групата.

"Имаме талантливо поколение, което заслужаваше да играе елиминационен кръг за eвропейско първенство. Имахме сили за второто място, мачът ни беше възлов и не успяхме да вземем точки. Не се отрази победата над Португалия, тя е минало и заминало. Домакините имаха и подкрепата.“

Янчев припомни и проблемите със състава, които са съпътствали България през квалификационния цикъл.

"През целия квалификационен цикъл си имахме доста проблеми. Много пъти не бяхме с реалния си състав, което е разбираемо. Тези момчета се борят до край, показаха българския дух, но не успяхме да вкараме нужния гол“, каза още той.

Селекционерът погледна и към следващия цикъл, в който част от сегашния състав вече няма да отговаря на възрастовите изисквания. Янчев обаче вижда потенциал в идващите поколения.

"Самите ние знаем колко проблеми имахме, не са оправдание, но не искам хората да останат с грешно впечатление. Това е много талантливо поколение, виждаме колко момчета ще започнат следващия квалификационен цикъл 2006, 2007, 2008 година. На Валери Владимиров се вижда младостта. Асен Митков, Никола Илиев вече отиват в мъжкия футбол, но съм спокоен, че идват добри кадри.“

За България остава още един мач от настоящия цикъл - домакинството на Шотландия в Пазарджик. Тодор Янчев ще трябва да прави промени в отбраната заради червения картон на Тодор Павлов.