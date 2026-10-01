БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Нидерландия заличи два гола пасив и измъкна точка срещу Гърция в края

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Запази

Гърците поведоха с 2:0 на "Тумба“, но Върджил ван Дайк и Тиджани Райндерс донесоха равенството 2:2, което остави домакините непобедени и начело в групата

нидерландия заличи два гола пасив измъкна точка гърция края
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Гърция изпусна аванс от два гола и завърши 2:2 с Нидерландия в зрелищен двубой от Лигата на нациите на стадион "Тумба“ в Солун. Домакините изиграха много силно първо полувреме и поведоха с попадения на Фотис Йоанидис и Йоргос Масурас, но „лалетата“ наложиха натиск след почивката и стигнаха до точката с изравнителен гол в 89-ата минута.

Равенството позволи на Гърция да запази първото място във втора група на Лига А със седем точки. Нидерландия е на две точки зад лидера, а Германия изостава с три. В следващия кръг гърците отново ще играят на "Тумба“, където на 4 октомври от 21:45 часа приемат Германия.

Домакините започнаха изключително агресивно и още във втората минута Вангелис Павлидис се измъкна зад нидерландската защита и върна топката към центъра, но Юриен Тимбер изпревари Христос Цолис. Малко по-късно Манолис Салиакас също опита да създаде опасност.

В 13-ата минута Гърция дори изпрати топката във вратата. Цолис направи отличен пробив отляво, навлезе в наказателното поле и завърши атаката, но попадението не беше признато заради засада на Павлидис.

Само три минути по-късно домакините получиха неприятен удар. Цолис почувства физически проблем и беше принудително заменен, а на неговото място се появи Йоргос Масурас. Именно резервата изигра ключова роля за откриването на резултата.

В 23-ата минута вратарят Константинос Цолакис изпрати топката напред, Масурас я продължи с глава и изведе Фотис Йоанидис зад защитата. Нападателят навлезе отляво в наказателното поле и с отличен удар с десния крак преодоля Барт Вербрюген за 1:0.

Гърция продължи да бъде опасна и след попадението. Андруцос и Цимикас комбинираха, а Константинос Карецас получи възможност отдясно и стреля от труден ъгъл, но Вербрюген успя да спаси.

В добавеното време на първата част домакините нанесоха втори удар. Йоанидис се възползва от грешно връщане, отне топката и нахлу в наказателното поле отдясно. Той намери Масурас, който от близка дистанция направи 2:0 в 45+2-ата минута. Така двамата реализатори завършиха първото полувреме и с по една асистенция.

Картината се промени след почивката. Нидерландия започна да владее повече топката, а Гърция се прибра по-дълбоко в собствената си половина. Натискът на гостите даде резултат в 59-ата минута. Джоуи Веерман центрира от статично положение, а Върджил ван Дайк спечели въздушния двубой и с глава намали на 2:1.

Осем минути по-късно нидерландците смятаха, че са изравнили. След подаване на Тиджани Райндерс към Дензъл Дъмфрис последва разбъркване в наказателното поле, а десният защитник изпрати топката във вратата. След намесата на VAR обаче попадението беше отменено заради засада.

В 74-ата минута топката отново се озова в гръцката врата. След корнер Ван Дайк игра с глава, а Дъмфрис отбеляза отблизо, но и този път попадението не беше зачетено заради засада.

Гърция се опита да удържи крехкия си аванс в заключителните минути, докато Нидерландия хвърли все повече сили в атака. Натискът на „лалетата“ в крайна сметка даде резултат само минута преди края на редовното време.

След центриране на Ноа Ланг последва опит за удар, топката рикошира и попадна на пътя на Тиджани Райндерс, който се възползва от ситуацията и в 89-ата минута оформи крайното 2:2.

Така Гърция пропусна възможността да постигне ценна победа срещу един от преките си конкуренти, но продължава без поражение и на върха в групата, докато Нидерландия си тръгна от Солун с точка след силно второ полувреме.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Гърция по футбол #Национален отбор на Нидерландия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
1
Празник на Божията майка е, на 1 октомври честваме Покров Богородичен
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда по-скоро като непрофесионално убийство
2
Тихомир Безлов за разстрела на Илиян Филипов: Случаят изглежда...
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител
3
Иван Демерджиев за убийството на Филипов: Нямаме съмнения, че сме...
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
4
Заподозреният за убийството на Филипов е конвоиран в Пловдив
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна програма на живо на 3 октомври
5
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга
6
В Рупите ще бъде отбелязана 115-ата годишнина от рождението на Ванга

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
3
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
4
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
5
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
6
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...

Още от: Лига на нациите

Португалия отговори на напрежението около Роналдо с четири попадения срещу Дания
Португалия отговори на напрежението около Роналдо с четири попадения срещу Дания
Германия надви Сърбия и донесе първа победа на Юрген Клоп начело на Бундестима Германия надви Сърбия и донесе първа победа на Юрген Клоп начело на Бундестима
Чете се за: 05:30 мин.
Феновете на Португалия подкрепиха Роналдо след скандала с Жорже Жезус Феновете на Португалия подкрепиха Роналдо след скандала с Жорже Жезус
Чете се за: 01:57 мин.
Контузия извади Нико О’Райли от състава на Англия за решаващите мачове в Лигата на нациите Контузия извади Нико О’Райли от състава на Англия за решаващите мачове в Лигата на нациите
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Гидженов ще ръководи двубоя между Латвия и Черна гора в Лигата на нациите Радослав Гидженов ще ръководи двубоя между Латвия и Черна гора в Лигата на нациите
Чете се за: 01:32 мин.
Унгарецът Балаж Берке ще ръководи мача на България с Исландия от Лигата на нациите в събота Унгарецът Балаж Берке ще ръководи мача на България с Исландия от Лигата на нациите в събота
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов
Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало? Задържаният за убийството в Пловдив – какво се знае за криминалното му минало?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица Демерджиев пред депутатите: Проверяваме всички версии и връзките на Илиян Филипов с различни лица
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната? Помощите заради скъпите горива: Започна изплащането на 50 евро за около 500 000 души – има ли проблеми в страната?
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Путин: Светът преживява опасни времена и не трябва да допусне...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Арестуваха мъж с иранско и британско гражданство заради...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
СПЕЦИАЛНО: Акад. Васил Гюзелев: Пристигането на костите на цар...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
„Цар Самуил: Завръщането“ – БНТ с извънредна...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ