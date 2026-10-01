Нидерландия заличи два гола пасив и измъкна точка срещу Гърция в края

Гърция изпусна аванс от два гола и завърши 2:2 с Нидерландия в зрелищен двубой от Лигата на нациите на стадион "Тумба“ в Солун. Домакините изиграха много силно първо полувреме и поведоха с попадения на Фотис Йоанидис и Йоргос Масурас, но „лалетата“ наложиха натиск след почивката и стигнаха до точката с изравнителен гол в 89-ата минута.

Равенството позволи на Гърция да запази първото място във втора група на Лига А със седем точки. Нидерландия е на две точки зад лидера, а Германия изостава с три. В следващия кръг гърците отново ще играят на "Тумба“, където на 4 октомври от 21:45 часа приемат Германия.

Домакините започнаха изключително агресивно и още във втората минута Вангелис Павлидис се измъкна зад нидерландската защита и върна топката към центъра, но Юриен Тимбер изпревари Христос Цолис. Малко по-късно Манолис Салиакас също опита да създаде опасност.

В 13-ата минута Гърция дори изпрати топката във вратата. Цолис направи отличен пробив отляво, навлезе в наказателното поле и завърши атаката, но попадението не беше признато заради засада на Павлидис.

Само три минути по-късно домакините получиха неприятен удар. Цолис почувства физически проблем и беше принудително заменен, а на неговото място се появи Йоргос Масурас. Именно резервата изигра ключова роля за откриването на резултата.

В 23-ата минута вратарят Константинос Цолакис изпрати топката напред, Масурас я продължи с глава и изведе Фотис Йоанидис зад защитата. Нападателят навлезе отляво в наказателното поле и с отличен удар с десния крак преодоля Барт Вербрюген за 1:0.

Гърция продължи да бъде опасна и след попадението. Андруцос и Цимикас комбинираха, а Константинос Карецас получи възможност отдясно и стреля от труден ъгъл, но Вербрюген успя да спаси.

В добавеното време на първата част домакините нанесоха втори удар. Йоанидис се възползва от грешно връщане, отне топката и нахлу в наказателното поле отдясно. Той намери Масурас, който от близка дистанция направи 2:0 в 45+2-ата минута. Така двамата реализатори завършиха първото полувреме и с по една асистенция.

Картината се промени след почивката. Нидерландия започна да владее повече топката, а Гърция се прибра по-дълбоко в собствената си половина. Натискът на гостите даде резултат в 59-ата минута. Джоуи Веерман центрира от статично положение, а Върджил ван Дайк спечели въздушния двубой и с глава намали на 2:1.

Осем минути по-късно нидерландците смятаха, че са изравнили. След подаване на Тиджани Райндерс към Дензъл Дъмфрис последва разбъркване в наказателното поле, а десният защитник изпрати топката във вратата. След намесата на VAR обаче попадението беше отменено заради засада.

В 74-ата минута топката отново се озова в гръцката врата. След корнер Ван Дайк игра с глава, а Дъмфрис отбеляза отблизо, но и този път попадението не беше зачетено заради засада.

Гърция се опита да удържи крехкия си аванс в заключителните минути, докато Нидерландия хвърли все повече сили в атака. Натискът на „лалетата“ в крайна сметка даде резултат само минута преди края на редовното време.

След центриране на Ноа Ланг последва опит за удар, топката рикошира и попадна на пътя на Тиджани Райндерс, който се възползва от ситуацията и в 89-ата минута оформи крайното 2:2.

Така Гърция пропусна възможността да постигне ценна победа срещу един от преките си конкуренти, но продължава без поражение и на върха в групата, докато Нидерландия си тръгна от Солун с точка след силно второ полувреме.