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Португалия отговори на напрежението около Роналдо с четири попадения срещу Дания

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Спорт
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"Мореплавателите“ спечелиха с 4:2 в Копенхаген и записаха трета победа от три мача в Лигата на нациите, а Витиня отбеляза първия си гол за националния отбор

Португалия отговори на напрежението около Роналдо с четири попадения срещу Дания
Снимка: БГНЕС
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Португалия остави настрана напрежението около Кристиано Роналдо и Жорже Жезус и постигна впечатляваща победа с 4:2 като гост на Дания в Копенхаген. "Мореплавателите“ демонстрираха силен офанзивен футбол на "Паркен“ и записаха трети пореден успех от началото на кампанията си в Лигата на нациите, с което събраха девет точки.

Португалците бяха без Роналдо, който напусна лагера на националния отбор след разразилия се конфликт със селекционера. В негово отсъствие капитанската лента беше на ръката на Бруно Фернандеш, а около 800 португалски привърженици подкрепяха тима от трибуните на "Паркен“.

Гостите започнаха с висока преса и желание да контролират притежанието на топката. Още в седмата минута Гонсало Рамош и Витиня отправиха удари към датската врата, а малко по-късно домакините също показаха, че могат да бъдат опасни чрез Микел Дамсгор.

По-доброто начало на Португалия беше материализирано в 13-ата минута. Рамош първо нацели гредата, но атаката продължи. Жоао Кансело комбинира с нападателя и остана срещу Мадс Хермансен, след което технично прехвърли вратаря за 0:1.

Дания отговори в 23-ата минута. Бавната реакция на португалската защита при контраатака позволи на Йоаким Меле да намери Микел Дамсгор, който с прецизен удар не остави шанс на Диого Коща за 1:1.

Радостта на домакините обаче продължи само две минути. Бруно Фернандеш и Гонсало Рамош разиграха отлично пред наказателното поле, а нападателят завърши хладнокръвно срещу Хермансен и отново изведе Португалия напред.

Португалците продължиха да бъдат по-активни, като Нуно Мендеш направи силен пробив, а малко преди почивката Рамош беше близо до второто си попадение. Рафаел Леао отне топката високо и центрира към нападателя, но Хермансен се намеси. Така гостите се оттеглиха на почивката с аванс от 2:1.

Дания започна по-силно второто полувреме и в 53-ата минута отново изравни. Дамсгор изведе Расмус Хойлунд зад португалската защита, а нападателят надбяга Рубен Диаш и технично прехвърли Диого Коща за 2:2. След попадението Хойлунд отпразнува гола в стила на Кристиано Роналдо.

Португалия не позволи на съперника да се възползва от инерцията. След пропуск на Рамош и опасен удар на Рубен Невеш гостите си върнаха преднината в 67-ата минута.

Бруно Фернандеш вдигна глава и центрира към далечната греда, където Витиня се включи отлично и с глава изпрати топката във вратата за 3:2. Попадението беше първо за халфа с екипа на португалския национален отбор.

Дания хвърли сили в търсене на трето изравняване, но това отвори пространства за португалските контраатаки. В 87-ата минута Рубен Невеш намери с отлично подаване Диого Далот зад отбраната. Крайният защитник напредна и подаде към Жоао Феликс, който от непосредствена близост оформи крайното 4:2. За него това беше трети гол в три мача от настоящото издание на Лигата на нациите.

Така Португалия отговори на бурната седмица извън терена с трета победа в три срещи в турнира. С девет точки тимът на Жорже Жезус направи сериозна крачка към четвъртфиналите на Лигата на нациите.

#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Дания по футбол #Национален отбор на Португалия по футбол

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