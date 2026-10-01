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Джовани Малаго е разследван заради избора си начело на италианския футбол

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Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
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Италианският олимпийски комитет проверява дали президентът на FIGC е отговарял на изискванията при кандидатурата си, като казусът може да доведе до извънредно управление на федерацията

Джовани Малаго е разследван заради избора си начело на италианския футбол
Снимка: БГНЕС
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Президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго се оказа в центъра на разследване само няколко месеца след избирането си начело на FIGC. Италианският олимпийски комитет (CONI), който самият той ръководеше в продължение на години, проверява обстоятелствата около кандидатурата и избора му.

Основният въпрос е дали Малаго е бил надлежно регистриран като член на футболната федерация към необходимия момент. Казусът не е нов – още преди изборите допустимостта на кандидатурата му беше оспорена, а през септември генералният прокурор на спорта Уго Таучер поиска от CONI да провери действията на федерацията във връзка с вота от 22 юни.

При неблагоприятно за настоящия президент развитие може да се стигне до сериозни последствия за ръководството на италианския футбол, включително до извънредно управление на федерацията.

Самият Малаго демонстрира спокойствие и не смята, че постът му е застрашен.

"Не съм притеснен. Може да греша, но не мисля така. Бях избран и имах консенсус при гласуването. При тези предпоставки защо да се тревожа?“, коментира той.

Малаго беше избран за президент на FIGC на 22 юни, след като получи 68,58% от гласовете. Единственият му съперник Джанкарло Абете остана с 29,17%.

Новото ръководство пое федерацията след оставката на Габриеле Гравина и на фона на третото поредно отсъствие на четирикратния световен шампион Италия от финалите на Мондиал.

Към вътрешните проблеми се добавя и подготовката за Евро 2032, което Италия ще организира съвместно с Турция. Италианската федерация представи на УЕФА 14 потенциални стадиона в 13 града, но сериозната работа по инфраструктурата тепърва предстои.

Напрежението около федерацията се увеличи допълнително, след като Диана Бианчеди, съюзник на Малаго, подаде оставка като ръководител на делегацията на националния отбор на фона на конфликт със спортния министър Андреа Абоди.

Италия предлага за Евро 2032 стадиони в Бари, Болоня, Каляри, Флоренция, Генуа, Лече, Милано, Неапол, Палермо, Рим, Салерно, Торино и Верона. Рим фигурира с две кандидатури - "Стадио Олимпико“ и планирания нов стадион на Рома. Очакванията са УЕФА да определи по пет съоръжения в Италия и Турция за турнира с 24 отбора.

#Джовани Малаго #Италианска футболна федерация

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