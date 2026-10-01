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Италия рискува да загуби Самуеле Инасио за сметка на Бразилия

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Чете се за: 02:57 мин.
Спорт
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Талантът на Борусия Дортмунд продължава да чака официалния си дебют за "адзурите“, а двойното му гражданство оставя отворена възможността да избере бразилския национален отбор

Италия рискува да загуби Самуеле Инасио за сметка на Бразилия
Снимка: БГНЕС
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Италия може отново да се изправи пред реалната опасност да загуби един от големите си млади таланти. Самуеле Инасио все още не е записал официален мач за представителния тим на „адзурите“, а това запазва възможността нападателят на Борусия Дортмунд да избере Бразилия.

Роберто Манчини не използва Инасио в три поредни срещи. След като остана извън състава срещу Белгия и Турция, младият нападател не получи шанс и за предстоящото гостуване на Франция в Лигата на нациите.

Така за Инасио остава още една възможност в настоящия международен прозорец – домакинството на Турция в Болоня в понеделник. Ако отново не се появи на терена, той ще продължи да бъде свободен да представлява Бразилия.

Причината е двойното гражданство на футболиста. Инасио е роден в Бергамо на 2 април 2008 година, но е син на бившия бразилски нападател Инасио Пиа, който е играл за Наполи, Аталанта и Катания. По тази причина Самуеле притежава както италиански, така и бразилски паспорт.

Инасио вече има един мач за мъжкия национален отбор на Италия. На 3 юни 2026 година, когато тимът временно беше воден от Силвио Балдини, той се появи за последната минута на контролата срещу Люксембург.

Този двубой обаче няма състезателен характер и участието му в него не го обвързва окончателно с Италианската футболна федерация. Затова към момента той остава с право да приеме евентуална повиквателна от Бразилия.
Според посочените правила на ФИФА ситуацията се променя, когато футболистът започне да участва в официални срещи за мъжкия национален отбор. При поне три участия в официални двубои възможността за смяна на националния тим отпада.

Дори един официален мач усложнява значително подобна промяна. Ако Инасио дебютира в официална среща за Италия, а впоследствие реши да представлява друга федерация, според изложените правила ще трябва да изчака поне три години от последния си двубой за предишния национален отбор.

Така предстоящата среща с Турция може да се окаже важна за бъдещето на нападателя на международно ниво. Ако Манчини отново не му даде възможност, Инасио ще остане напълно свободен да избира между Италия и Бразилия.

#Самуеле Инасио #Национален отбор на Италия по футбол #национален отбор на Бразилия по футбол

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