Италия рискува да загуби Самуеле Инасио за сметка на Бразилия

Италия може отново да се изправи пред реалната опасност да загуби един от големите си млади таланти. Самуеле Инасио все още не е записал официален мач за представителния тим на „адзурите“, а това запазва възможността нападателят на Борусия Дортмунд да избере Бразилия.

Роберто Манчини не използва Инасио в три поредни срещи. След като остана извън състава срещу Белгия и Турция, младият нападател не получи шанс и за предстоящото гостуване на Франция в Лигата на нациите.

Така за Инасио остава още една възможност в настоящия международен прозорец – домакинството на Турция в Болоня в понеделник. Ако отново не се появи на терена, той ще продължи да бъде свободен да представлява Бразилия.

Причината е двойното гражданство на футболиста. Инасио е роден в Бергамо на 2 април 2008 година, но е син на бившия бразилски нападател Инасио Пиа, който е играл за Наполи, Аталанта и Катания. По тази причина Самуеле притежава както италиански, така и бразилски паспорт.

Инасио вече има един мач за мъжкия национален отбор на Италия. На 3 юни 2026 година, когато тимът временно беше воден от Силвио Балдини, той се появи за последната минута на контролата срещу Люксембург.

Този двубой обаче няма състезателен характер и участието му в него не го обвързва окончателно с Италианската футболна федерация. Затова към момента той остава с право да приеме евентуална повиквателна от Бразилия.

Според посочените правила на ФИФА ситуацията се променя, когато футболистът започне да участва в официални срещи за мъжкия национален отбор. При поне три участия в официални двубои възможността за смяна на националния тим отпада.

Дори един официален мач усложнява значително подобна промяна. Ако Инасио дебютира в официална среща за Италия, а впоследствие реши да представлява друга федерация, според изложените правила ще трябва да изчака поне три години от последния си двубой за предишния национален отбор.

Така предстоящата среща с Турция може да се окаже важна за бъдещето на нападателя на международно ниво. Ако Манчини отново не му даде възможност, Инасио ще остане напълно свободен да избира между Италия и Бразилия.