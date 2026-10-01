Лионел Меси придоби Елденсе и вече притежава втори клуб в Испания

Лионел Меси продължава да разширява инвестициите си във футбола. Аржентинската звезда е финализирала придобиването на испанския втородивизионен Елденсе, съобщиха официално от клуба. Сделката очаква окончателното одобрение на регулаторните органи.

Меси е сключил споразумението още през миналия месец, като придобива всички акции на Елденсе, които до момента са били собственост на колумбийска инвестиционна група – предишния мажоритарен акционер.

"Клуб Депортиво Елденсе официално обявява придобиването на клуба от Лео Меси, което бележи началото на нова и вълнуваща глава в историята на клуба, която обхваща повече от сто години“, се казва в съобщението на Елденсе.

Клубът е основан през 1921 година и в момента се състезава в Сегунда дивисион. Новият собственик идва в труден спортен момент за отбора, който заема 19-ото място в класирането след четири поражения в първите си седем мача и води битка за оставане във второто ниво на испанския футбол.

За Меси това е втори испански клуб, в който придобива мажоритарен дял през 2026 година. През април аржентинецът стана собственик и на УЕ Корнея от Каталуния, който се състезава в Терсера федерасион – петото ниво в страната.

39-годишният Меси продължава същевременно активната си футболна кариера с екипа на Интер Маями. След финализирането на сделката за Елденсе той вече ще има собственост в два испански клуба, като новото ръководство се надява промяната да даде необходимия тласък на втородивизионния тим в борбата му за запазване на мястото в Сегунда дивисион.