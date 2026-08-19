Рефер от Словакия ще ръководи реванша между ЦСКА и ОФИ

Елитният рефер от Словакия Иван Кружляк ще ръководи мача-реванш между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофния кръг на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" ще се играе на 27 август от 21:00 часа.

Помощници на Кружляк ще бъдат сънародниците му Бранислав Ханчко и Ян Позор, а четвърти арбитър е Петер Кралович, също от Словакия.

Видео асисент рефер е италианецът Микаел Фабри, а помощник ВАР е Михал Оченаш (Словакия).

Иван Кружляк, 42-годишен, е съдия на ФИФА от 2011 година. Словакът е свирил един мач на ЦСКА в европейските клубни турнири и това е двубоят от плейофния кръг на Лига Европа срещу Базел през 2020 година, който "червените" спечелиха с 3:1 като гост по време на КОВИД пандемията и влязоха в групите на турнира.