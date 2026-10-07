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Исландия и Естония останаха непобедени в групата на България

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Спорт
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Двата отбора остават на първите две места след четвъртия кръг в Лигата на нациите.

Исландия и Естония останаха непобедени в групата на България
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Исландия завърши наравно 0:0 срещу домакина Естония в двубой от група С4 в Лигата на нациите по футбол, където е и България.

В петата минута Расмус Пеетсон беше съвсем близо до това да изведе Естония напред, но ударът му от въздуха беше блестящо спасен от вратаря Хакон Валдимарсон. Впоследствие Исландия също пропусна отлична възможност от непосредствена близост - центриране от ъглов удар на Гилфи Сигурдсон предизвика разбъркване, при което бившият вратар на Хебър и Ботев Пловдив Матвей Игонен изби топката точно под напречната греда след удар с глава на Виктор Палсон.

С напредването на първото полувреме чистите голови положения станаха по-малко на брой, но Пеетсон се опита да промени това, отправяйки силен удар с десния крак, който Валдимарсон отрази.

Неточният удар с глава на Палсон и несполучлив шут от въздуха на Сигурдсон бяха най-добрите опити за Исландия преди изтичането на един час игра.

Естония пропусна добра възможност да поведе в резултата, когато центриране на Патрик Кристал намери Саарма, но той овладя кълбото несръчно, което позволи на Валдимарсон да го улови.

През последните 30 минути от двубоя на терена не се случи нищо запомнящо се, като исландците са на първо място с 8 точки, докато Естония е на втора позиция с 6 пункта. Двата отбора все още не знаят какво е загуба в турнира. България е с 4 точки след първия си успех в турнира през тази година.

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#УЕФА Лига на нациите 2026/27 #Национален отбор на Естония по футбол #Национален отбор на Исландия по футбол

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