Футболистът на Локомотив София Ангел Лясков ще пропусне гостуването срещу Левски в 15-ия кръг на Първа лига заради натрупани жълти картони.

Срещата предстои в неделя (22 ноември) от 15:30 часа.

"Представителният ни тим продължава да се готви на пълни обороти за първия мач след паузата за националните отбори – гостуването на Левски на стадион "Георги Аспарухов", което е тази неделя от 15:30 часа. Ангел Лясков ще пропусне двубоя заради наказание поради натрупани жълти картони.

Феновете на Локомотив ще могат да влязат през вход 11 на сектора за гости, който ще отвори в 14:00 часа. Цената на билетите е 8 евро", информираха от Локомотив в социалните мрежи.

Левски е втори във временното класиране в Първа лига с 32 точки, на 2 зад лидера ЦСКА, който е с мач повече. Локомотив София заема последното, 14-о място с 9 точки в актива си и само един успех от началото на сезона.