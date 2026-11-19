Старши треньорът на Септември Младен Кашчелан вече ще може да седи на пейката на водения от него отбор, след като получи работната си виза. Черногорецът беше назначен на поста на 24-и октомври, но тъй като не е гражданин на Европейския съюз, имаше нужда от малко по-дълга процедура.

Така новият наставник на „септемврийци“ ще води състава си реално от пейката утре (20-и ноември) от 18:00 часа на националния стадион „Васил Левски“ срещу Локомотив (Пловдив), след като досега гледаше срещите от трибуните.

Кашчелан, който познава много добре българския футбол от периода си на играч в Лудогорец, замени на поста португалеца Симао Фрейташ, който напусна в средата на октомври.

В момента Септември (София) има 11 точки от 14 мача и води с една пред Ботев (Враца) и 2 пред Локомотив (София), който е на последното 14-о място. Утрешният им съперник Локомотив (Пловдив) е една позиция по-нагоре в класирането с 1 точка повече.