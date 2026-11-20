Българската съдийска бригада, начело с Радослав Гидженов, получи първо назначение на терен на Световното първенство по футбол за юноши до 17 години, което се провежда в Катар.

Гидженов ще бъде главен съдия на мача Кот д`Ивоар и Узбекистан от група Е на първенството, който ще се проведе на 20-и ноември (петък) от 19:00 часа българско време. Помощници на Гидженов ще бъдат Петър Митрев и Тодор Вуков, а четвърти съдия е Дамян Силвестрак от Полша.

Мачът ще се играе на терен 8 от Спортния комплекс „Аспайър“ в Ал Раян, като центърът е домакин на всички мачове от предварителната групова фаза със своите девет терена с трибуни.

Другите два отбора в група Е са Италия и Ямайка, които ще играят на съседно игрище два часа по-рано.

Днес Гидженов беше четвърти съдия на мача от група С на първенството между Аржентина и Австралия, завършил 0:2.

Българската съдийска бригада начело с 33-годишния пловдивчанин е една от седемте европейски тройки, които са на Мондиала при 17-годишните, който се провежда в страната-домакин на Мондиал 2022 за мъже.