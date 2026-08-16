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ОФИ Крит обяви групата за ЦСКА, бивши играчи на "червените“ и Левски са на линия

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Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
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Христос Контис няма да разчита на контузения Никос Маринакис, а Аарон Лея Исека и Христос Шелис попаднаха в европейския списък на гръцкия тим

ОФИ Крит обяви групата за ЦСКА, бивши играчи на "червените“ и Левски са на линия
Снимка: Startphoto.bg
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ОФИ Крит вече насочва изцяло вниманието си към предстоящите сблъсъци с ЦСКА в плейофите на Лига Европа. Старши треньорът на гръцкия тим Христос Контис определи футболистите, които ще бъдат на негово разположение за европейските двубои срещу „армейците“.

Основната липса за ОФИ е десният защитник Никос Маринакис. Той не попадна сред картотекираните заради възпаление в областта на срамната симфиза и няма да бъде опция за Контис срещу ЦСКА.

Любопитен акцент в състава на гърците е присъствието на двама футболисти, които добре познават българския футбол. Бившият нападател на ЦСКА Аарон Лея Исека е сред картотекираните и може да се изправи срещу бившия си отбор.

В списъка е и Христос Шелис, който има минало в Левски. Кипърският защитник също ще бъде на разположение на Контис за битките с "червените“.

Има и две особености около европейската картотека на ОФИ. Лефтерис Контекас ще може да бъде добавен от 4 септември, когато ще изпълни изискването да е прекарал две години в клуба. Танос Ситмалидис пък ще получи възможност след 28 август да бъде преместен от списък „А“ в списък „Б“ по същата причина.

В списък "А“ попадат вратарите Клидман Лило, Панайотис Кацикас и Никос Христогеоргос. В защита са Крешимир Кризманич, Никос Атанасиу, Константинос Костулас, Ахилеас Пунгурас, Христос Шелис, Борха Гонсалес, Лоренцо Дикман и Димитрис Николау.

Сред полузащитниците Контис е картотекирал Зисис Карахалиос, Йоргос Канелопулос, Танасис Андруцос, Янис Апостолакис и Андреас Бухалакис.

В нападение ОФИ ще може да разчита на Аарон Лея Исека, Айтор Канталапедра, Таксиархис Фунтас, Тиаго Нус, Тиаго Романо, Янис Теодосулакис и Танос Ситмалидис.

В списък „Б“ са вратарят Мануел Калафатис, защитниците Константинос Лагудакис и Павлос Кенурякис, полузащитниците Танос Асмарианакис и Манос Хнарис, както и нападателят Бабис Антонакакис.

Така ОФИ влиза в решаващия европейски сблъсък с почти пълен състав, а допълнителна интрига ще внесе евентуалното участие на Аарон Лея Исека срещу бившия му клуб ЦСКА.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК ОФИ Крит #Аарон Исека #ПФК ЦСКА София

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