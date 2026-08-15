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Сърджан Йованович ще свири първата битка между ЦСКА и ОФИ Крит

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Спорт
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Сръбска съдийска бригада получи наряд за двубоя в Ираклион от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа

Сърджан Йованович ще свири първата битка между ЦСКА и ОФИ Крит
Снимка: БГНЕС
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УЕФА определи сръбска съдийска бригада за първия двубой между ЦСКА и ОФИ Крит от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Главен арбитър на срещата в Ираклион следващия четвъртък ще бъде Сърджан Йованович.

Негови асистенти ще бъдат сънародниците му Урош Стойкович и Милош Симович, а функциите на четвърти съдия ще изпълнява Новак Симович.

Изцяло сръбски ще бъде и екипът, който ще отговаря за видеоповторенията. Момчило Маркович е определен за ВАР съдия, а негова помощничка ще бъде Йелена Цветкович.

Йованович и голяма част от настоящата му бригада вече имат опит с мачове с българско участие. Почти същият съдийски екип ръководи двубоя между България и Испания от световните квалификации през миналата есен. Тогава "Ла Фурия“ спечели с 3:0 в София, като единствената разлика в бригадата беше присъствието на Милан Михайлович вместо Милош Симович.

Сърджан Йованович е добре познат и от срещи на български клубове в европейските турнири. През август 2017 година той беше главен съдия при гостуването на Ботев Пловдив на Маритимо от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Португалският тим спечели срещата с 2:0.

Сръбският арбитър е ръководил и мач на националния ни отбор в Лигата на нациите. През октомври 2018 година той свири при победата на България с 2:1 над Кипър в София.

Сега Йованович получава наряд за един от най-важните мачове на ЦСКА от началото на сезона. "Червените“ гостуват на ОФИ Крит в първата среща от плейофа, а крайният победител от двата двубоя ще си осигури място в основната фаза на Лига Европа.

#Сърдан Йованович #ФК ОФИ Крит #ПФК Левски София

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