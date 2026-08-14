Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред

Старши треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър изрази разочарование след отпадането от ЦСКА от турнира Лига Европа, въпреки че тимът от Израел спечели реванша на "Васил Левски" с 3:1.

Шотландецът похвали отбора си за играта и за смелостта след поражението с 0:3 преди седмица в първия двубой.

"Много съм доволен от представянето ни тази вечер. Много малко не ни достигна, за да да обърнем резултата и да се класира. Имахме множество шансове за гол. Не загубихме вяра, въпреки отрицателния резултат, от който трябваше да започнем. Играхме според плана си. Показахме, че се справяме добре с предизвикателствата, пред които бяхме поставени. Но изпитвам разочарование от крайния резултат, защото не успяхме да продължим напред. Представянето на отбора показва към какво трябва да се стремим и да бъде пример за играта ни в бъдеще", каза Милър на пресконференцията след мача.

"ЦСКА не ни изненада. Мисля, че бяхме подготвени и за двата мача, а головете, които допуснахме, дойдоха изцяло след наши грешки. Днес бяхме смели. Въпреки разочарованието от резултата, мога да кажа, че се представихме добре. Основната ни цел е да играем в евротурнирите", завърши Милър, на чийто тим предстои среща с швейцарския Лугано в плейофите на Лигата на конференциите.