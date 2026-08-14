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Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред

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Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
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Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред
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Старши треньорът на Макаби Тел Авив Кени Милър изрази разочарование след отпадането от ЦСКА от турнира Лига Европа, въпреки че тимът от Израел спечели реванша на "Васил Левски" с 3:1.

Шотландецът похвали отбора си за играта и за смелостта след поражението с 0:3 преди седмица в първия двубой.

"Много съм доволен от представянето ни тази вечер. Много малко не ни достигна, за да да обърнем резултата и да се класира. Имахме множество шансове за гол. Не загубихме вяра, въпреки отрицателния резултат, от който трябваше да започнем. Играхме според плана си. Показахме, че се справяме добре с предизвикателствата, пред които бяхме поставени. Но изпитвам разочарование от крайния резултат, защото не успяхме да продължим напред. Представянето на отбора показва към какво трябва да се стремим и да бъде пример за играта ни в бъдеще", каза Милър на пресконференцията след мача.

"ЦСКА не ни изненада. Мисля, че бяхме подготвени и за двата мача, а головете, които допуснахме, дойдоха изцяло след наши грешки. Днес бяхме смели. Въпреки разочарованието от резултата, мога да кажа, че се представихме добре. Основната ни цел е да играем в евротурнирите", завърши Милър, на чийто тим предстои среща с швейцарския Лугано в плейофите на Лигата на конференциите.

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#Кени Милър #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Макаби Тел Авив

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