Интер привлича още един английски национал след Джон Стоунс

Интер е на финалната права по привличането на още един английски национал. След като по-рано обяви трансфера на Джон Стоунс, италианският гранд е постигнал договорка с Тотнъм за Джед Спенс.

Според трансферния експерт Фабрицио Романо 26-годишният футболист ще премине медицинските прегледи в петък, след което се очаква да подпише петгодишен договор с „нерадзурите“.

Интер ще плати на Тотнъм 31,5 милиона евро като фиксирана трансферна сума, а при изпълнението на определени бонуси сделката може да достигне 35 милиона евро. Очаква се Спенс да получава около 3 милиона евро на сезон в Милано.

За английския национал това няма да бъде първи досег с италианския футбол. След трансфера си от Мидълзбро в Тотнъм през 2022 година той трудно успя да се наложи в състава на лондончани и последователно беше преотстъпван на Рен, Лийдс и Дженоа.

След завръщането си от Италия през 2024 година обаче Спенс постепенно се утвърди в Тотнъм. Със скоростта и включванията си в атака той се превърна във важна част от състава, а през миналата година постигна и най-големия клубен успех в кариерата си, печелейки Лига Европа.

Последва и сериозен пробив с националния отбор на Англия. Спенс получи място в селекцията на Томас Тухел за световното първенство през 2026 година и остави силни впечатления с представянето си на Мондиала.

В Интер виждат в него идеалния наследник на Дензъл Дъмфрис, който през това лято напусна „Сан Сиро“ и премина в Реал Мадрид. Спенс е използван основно отдясно, но може да действа и като ляв краен защитник, което предоставя допълнителни възможности на треньорския щаб.

Миланският гранд е особено активен на трансферния пазар. Освен Джон Стоунс, Интер привлече вратаря Иван Проведел от Лацио, върна Александър Станкович от Брюж срещу 23 милиона евро чрез клауза за обратно откупуване и закупи за постоянно Мануел Аканджи от Манчестър Сити.

При окончателното приключване на сделката Джед Спенс ще се превърне в най-скъпото ново попълнение на Интер през настоящия летен трансферен прозорец.