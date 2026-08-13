Гъбична инфекция отложи старта на Селта в Ла Лига

Селта Виго няма да започне новия сезон в Ла Лига по предварително обявената програма. Домакинството на тима срещу Осасуна беше отложено заради сериозен проблем с тревната настилка на стадион "Балайдос“.

Двубоят трябваше да се проведе в неделя, но техническа проверка на Ла Лига е установила, че теренът не отговаря на необходимите условия за провеждането на футболна среща.

Причината е гъбична инфекция, която е засегнала тревното покритие на съоръжението във Виго. В последно време са били предприети действия за възстановяване на настилката, но неблагоприятните метеорологични условия са попречили на процеса и са влошили отново състоянието на терена.

След направената инспекция Ла Лига, Селта, Осасуна и Испанската футболна федерация са постигнали съгласие срещата да бъде отложена.

"Ла Лига, в координация с двата клуба и RFEF, се съгласи да отложи мача между Селта и Осасуна, насрочен за следващата неделя на „Абанка Балайдос“, поради проблем, засягащ тревната настилка на стадиона, която в момента е негодна за футбол“, се казва в официалното съобщение.

Решението означава, че Селта ще трябва да изчака за първото си домакинство през новата кампания. Срещата с Осасуна вече е пренасрочена за 27 август, като дотогава домакините ще трябва да приведат тревната настилка на "Балайдос“ в необходимото състояние.







