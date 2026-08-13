Галатасарай извади 45 милиона евро за нападател на Арсенал

Отборът на Галатасарай е отправил оферта за нападателя на Арсенал Габриел Мартинели, съобщава ESPN.

Предложението на турския клуб е за около 45 милиона евро. Договорът на 25-годишния бразилец е до края на сезон 2026/27, но клубът има опция да го удължи за допълнителни 12 месеца. Все още не е известно дали играчът ще се съгласи на преминаването в турския клуб, тъй като подробностите по личния му договор все още не са обсъждани.

Мартинели е с Арсенал от юли 2019 г. В 53 мача през сезон 2025/26 той отбеляза 11 гола и даде пет асистенции.