БФС и УЕФА начертаха приоритетите за развитието на масовия футбол в България

Българският футболен съюз беше домакин на двудневна работна визита по програмата UEFA Grassroots Development Meeting, насочена към развитието на масовия футбол и определянето на дългосрочните приоритети в тази област у нас.

Срещата се проведе в Националната футболна база на БФС, а основна тема в дискусиите беше разширяването на достъпа до футбола и създаването на устойчива среда за неговото развитие.

УЕФА беше представена от поляка Пшемислав Пренткевич от Grassroots Football Panel. Той участва в разговорите с представители на БФС относно основните направления и бъдещите цели пред масовия футбол в България.

Сред централните теми беше четиригодишният план за развитие на Grassroots футбола, както и различните програми на европейската футболна централа. Специално внимание беше отделено на инициативата Football in Schools и възможностите за разширяване на футболните дейности в училищата.

В тази връзка беше обсъдено и партньорството между БФС, Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта. Акцент беше поставен и върху Club Development/Quality Mark – направление, чиято цел е развитието на клубната среда и повишаването на стандартите в нея.

В рамките на двудневната програма бяха разгледани още подготовката и обучението на треньори, защитата на децата, възможностите за футбол за хора с увреждания, различните формати на игра и изграждането на ефективен път за развитие на младите футболисти.

Пшемислав Пренткевич проведе и среща с президента на БФС Георги Иванов. Двамата обсъдиха стратегическите приоритети на футболната централа за периода 2026–2030 година, развитието на Академия БФС и други ключови направления, свързани с бъдещето на българския футбол.

Заключителната част на UEFA Grassroots Development Meeting беше посветена на UEFA Grassroots Charter, годишния отчет и резултатите от националното проучване на УЕФА за състоянието на масовия футбол.

От БФС определят работната визита като част от последователните усилия за устойчиво развитие на футбола на масово ниво и създаване на повече възможности за участие в играта – от училищата и клубовете до подготовката на треньори и развитието на младите таланти.