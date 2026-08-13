БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Димитър Митов: Още когато агентът ми се обади с интерес от Санкт Паули, нямах съмнение, че искам да подпиша с този отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Запази

Изпадналият в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули засилва вратарските си редици с подписването на договор с Димитър Митов от отбора от шотландската Висша лига Абърдийн.

Димитър Митов
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Българският национален вратар Димитър Митов говори пред официалния канал на новия си отбор Санкт Паули часове след подписване на договора и официалното му представяне. Той каза, че не е имал и капка съмнение в желанието си да се премести във Втора Бундеслига, когато агентът му е звъннал с предложението на клуба от Хамбург.

Също така Митов обяви, че иска да се докаже като добър вратар и уверява съотборниците си, че могат да имат спокойствие с неговото заставане между гредите. Двете страни се съгласиха да не разкриват детайли по договора, но медии на Острова написаха, че той е за три години, а досегашният тим на играча Абърдийн ще получи 400 хиляди евро и бонуси.

„Наистина нямам търпение да се присъединя към ФК Санкт Паули и новата лига. Разговорите с ръководството ме убедиха да работя с тях. Искам бързо да се интегрирам в отбора, да допринеса с опита си и да бъда успешен заедно с целия отбор в постигането на целите на клуба.“

„Искам хората в отбора да знаят, че зад гърба им има добър вратар. Искам да играя колкото се може повече мачове и затова съм дошъл. Също така искам да покажа колко добър съм в работата си на терена“, казва стражът, след което се представя пред феновете.

„Още когато моят агент ми се обади, вече бях много вдъхновен от възможността. И още от първия ден, когато разбрах, че Санкт Паули имат интерес, вече знаех, че искам да бъда тук“, казва още стражът, който се мести в Германия от Шотландия.

Свързани статии:

Българският национален вратар Димитър Митов беше представен като ново попълнение на Санкт Паули
Българският национален вратар Димитър Митов беше представен като ново попълнение на Санкт Паули
В Санкт Паули, който ще се опита да се върне по най-бързия начин в...
Чете се за: 03:10 мин.
#ФК Санкт Паули #Димитър Митов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Европейски футбол

Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта
Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта
Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред Кени Милър: Играхме добре и трябва да съжаляваме, че не се класирахме напред
Чете се за: 01:37 мин.
Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава Александър Везенков: ЦСКА не бе убедителен, но важното е, че продължава
Чете се за: 02:35 мин.
Тиджани Райндерс напуска Манчестър Сити след само един сезон Тиджани Райндерс напуска Манчестър Сити след само един сезон
Чете се за: 01:52 мин.
Барселона прие офертата на ПСЖ за Феран Торес, трансферът е пред финализиране Барселона прие офертата на ПСЖ за Феран Торес, трансферът е пред финализиране
Чете се за: 02:05 мин.
Собствениците на Лестър са готови да продадат клуба срещу поне 200 милиона паунда Собствениците на Лестър са готови да продадат клуба срещу поне 200 милиона паунда
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия 2027" с шоу на пеещите фонтани
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Бургас е домакин на „Евровизия 2027“: Какво ще предложи...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ