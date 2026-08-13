Димитър Митов: Още когато агентът ми се обади с интерес от Санкт Паули, нямах съмнение, че искам да подпиша с този отбор

Българският национален вратар Димитър Митов говори пред официалния канал на новия си отбор Санкт Паули часове след подписване на договора и официалното му представяне. Той каза, че не е имал и капка съмнение в желанието си да се премести във Втора Бундеслига, когато агентът му е звъннал с предложението на клуба от Хамбург.

Също така Митов обяви, че иска да се докаже като добър вратар и уверява съотборниците си, че могат да имат спокойствие с неговото заставане между гредите. Двете страни се съгласиха да не разкриват детайли по договора, но медии на Острова написаха, че той е за три години, а досегашният тим на играча Абърдийн ще получи 400 хиляди евро и бонуси.

„Наистина нямам търпение да се присъединя към ФК Санкт Паули и новата лига. Разговорите с ръководството ме убедиха да работя с тях. Искам бързо да се интегрирам в отбора, да допринеса с опита си и да бъда успешен заедно с целия отбор в постигането на целите на клуба.“

„Искам хората в отбора да знаят, че зад гърба им има добър вратар. Искам да играя колкото се може повече мачове и затова съм дошъл. Също така искам да покажа колко добър съм в работата си на терена“, казва стражът, след което се представя пред феновете.

„Още когато моят агент ми се обади, вече бях много вдъхновен от възможността. И още от първия ден, когато разбрах, че Санкт Паули имат интерес, вече знаех, че искам да бъда тук“, казва още стражът, който се мести в Германия от Шотландия.