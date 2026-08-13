БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Шави е новият селекционер на националния отбор на Нидерландия по футбол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Запази

46-годишният специалист, който преди това ръководеше ФК Барселона, е подписал договор да води „оранжевите“ до световното първенство през 2030 година.

шави новият селекционер националния отбор нидерландия футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият испански футболист Шави Ернандес е новият селекционер на мъжкия национален отбор на Нидералндия, като ще наследи Роналд Куман, потвърди в Кралската нидерландска футболна асоциация. Новината е водеща в спортните емисии и страници на местните медии.

46-годишният специалист, който преди това ръководеше ФК Барселона, е подписал договор да води „оранжевите“ до световното първенство през 2030 година. А дебютът му ще бъде през септември, когато Нидерландия ще бъде домакин на Германия в мач от Лигата на нациите.

Известен по целия свят само с първото си име, Шави е без отбор, откакто напусна Барселона през 2024 г. През 2023-а той изведе каталунския клуб до първата му титла в първенството за последните четири години. Треньорската си кариера започна през 2019 г. в Ал Сад в Катар.

Роналд Куман напусна поста на национален селекционер на Нидерландия след разочароващото представяне на Световното първенство това лято, припомнят медиите. Кралската нидерландска футболна асоциация се спря на Шави след продължително търсене, което включваше интервю с Арне Слот, който наскоро заяви, че предпочита да работи за клуб.

Шави казва, че се счита за „нещо като син на нидерландския футбол“.

„Считам за огромна чест да стана селекционер на холандския национален отбор. Като човек, преминал обучение в академията на ФК Барселона, силно повлиян от Йохан Кройф и Ринус Михелс чувствам специална връзка с нидерландския футбол,“ обяви той, цитиран от „Алгемейн Дагблад“.

По думите му „други велики треньори, особено Луис ван Гаал“, под чието ръководство е дебютирал в Барселона, и Франк Рийкард, също са изиграли важна роля във формирането му като играч и треньор.

Една от задачите на Шави е да върне на нидерландския национален отбор познатия му атакуващ стил, заяви Найджъл де Йонг, директорът по елитен футбол в Кралската нидерландска футболна асоциация.

„Всеки нов цикъл изисква да преосмислим накъде искаме да вървим, какво ни е необходимо за това и кой от наличните селекционери най-добре отговаря на тези изисквания“, заяви Де Йонг.

„Като треньор той е офрмен от дългогодишната си работа с топ треньори, които изповядват футболна визия, която много добре съответства на начина, по който искаме да играе нидерландският национален отбор: поемане на инициативата, доминиращ и атрактивен футбол, съчетан с гъвкавостта, която изисква съвременният елитен футбол.“

Шави ще бъде официално представен като селекционер на националния отбор на пресконференция в централата на Кралската нидерландска футболна асоциация в Зайст на 25 август. От Асоциацията съобщават още, че новият технически щаб ще се оформи през следващите седмици.

Шави беше един от най-добрите полузащитници в света по време на кариерата си като футболист, която приключи с оттеглянето му през 2019 г. Заедно с Андрес Иниеста и Серхио Бускетс той правеше прочутата полузащита както на Барселона, така и на испанския национален отбор.

С националния отбор на страната си той спечели европейските първенства през 2008 и 2012 г. и допринесе за победата над Нидерландия на финала на Световното първенство през 2010 г. Като играч на каталонците е печелил четири пъти Шампионската лига и осем пъти националното първенство.

#Шави

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Национални отбори

И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино
И Нова Зеландия оттегли подкрепата си за президента на ФИФА Джани Инфантино
Футболната асоциация на Република Ирландия оттегли подкрепата си от Джани Инфантино Футболната асоциация на Република Ирландия оттегли подкрепата си от Джани Инфантино
Чете се за: 00:57 мин.
Катар и Мароко са сред шестте арабски федерации, които подкрепят президента на ФИФА Джани Инфантино Катар и Мароко са сред шестте арабски федерации, които подкрепят президента на ФИФА Джани Инфантино
Чете се за: 02:07 мин.
Зидан обяви част от щаба си, Фабиен Бартез ще бъде треньор на вратарите Зидан обяви част от щаба си, Фабиен Бартез ще бъде треньор на вратарите
Чете се за: 02:12 мин.
Президентът на футболната асоциация на Малави подкрепи Джани Инфантино за нов президентски мандат начело на ФИФА Президентът на футболната асоциация на Малави подкрепи Джани Инфантино за нов президентски мандат начело на ФИФА
Чете се за: 04:55 мин.
Съдбата на Джани Инфантино трябва да бъде решена от асоциациите членки, заяви президентът на КАФ Патрис Мотсепе Съдбата на Джани Инфантино трябва да бъде решена от асоциациите членки, заяви президентът на КАФ Патрис Мотсепе
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен, Ловеч и Севлиево
Румен Радев: Надявам се догодина да не говорим за водна криза в...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ