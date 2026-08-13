Шави е новият селекционер на националния отбор на Нидерландия по футбол

Бившият испански футболист Шави Ернандес е новият селекционер на мъжкия национален отбор на Нидералндия, като ще наследи Роналд Куман, потвърди в Кралската нидерландска футболна асоциация. Новината е водеща в спортните емисии и страници на местните медии.

46-годишният специалист, който преди това ръководеше ФК Барселона, е подписал договор да води „оранжевите“ до световното първенство през 2030 година. А дебютът му ще бъде през септември, когато Нидерландия ще бъде домакин на Германия в мач от Лигата на нациите.

Известен по целия свят само с първото си име, Шави е без отбор, откакто напусна Барселона през 2024 г. През 2023-а той изведе каталунския клуб до първата му титла в първенството за последните четири години. Треньорската си кариера започна през 2019 г. в Ал Сад в Катар.

Роналд Куман напусна поста на национален селекционер на Нидерландия след разочароващото представяне на Световното първенство това лято, припомнят медиите. Кралската нидерландска футболна асоциация се спря на Шави след продължително търсене, което включваше интервю с Арне Слот, който наскоро заяви, че предпочита да работи за клуб.

Шави казва, че се счита за „нещо като син на нидерландския футбол“.

„Считам за огромна чест да стана селекционер на холандския национален отбор. Като човек, преминал обучение в академията на ФК Барселона, силно повлиян от Йохан Кройф и Ринус Михелс чувствам специална връзка с нидерландския футбол,“ обяви той, цитиран от „Алгемейн Дагблад“.

По думите му „други велики треньори, особено Луис ван Гаал“, под чието ръководство е дебютирал в Барселона, и Франк Рийкард, също са изиграли важна роля във формирането му като играч и треньор.

Една от задачите на Шави е да върне на нидерландския национален отбор познатия му атакуващ стил, заяви Найджъл де Йонг, директорът по елитен футбол в Кралската нидерландска футболна асоциация.

„Всеки нов цикъл изисква да преосмислим накъде искаме да вървим, какво ни е необходимо за това и кой от наличните селекционери най-добре отговаря на тези изисквания“, заяви Де Йонг.

„Като треньор той е офрмен от дългогодишната си работа с топ треньори, които изповядват футболна визия, която много добре съответства на начина, по който искаме да играе нидерландският национален отбор: поемане на инициативата, доминиращ и атрактивен футбол, съчетан с гъвкавостта, която изисква съвременният елитен футбол.“

Шави ще бъде официално представен като селекционер на националния отбор на пресконференция в централата на Кралската нидерландска футболна асоциация в Зайст на 25 август. От Асоциацията съобщават още, че новият технически щаб ще се оформи през следващите седмици.

Шави беше един от най-добрите полузащитници в света по време на кариерата си като футболист, която приключи с оттеглянето му през 2019 г. Заедно с Андрес Иниеста и Серхио Бускетс той правеше прочутата полузащита както на Барселона, така и на испанския национален отбор.

С националния отбор на страната си той спечели европейските първенства през 2008 и 2012 г. и допринесе за победата над Нидерландия на финала на Световното първенство през 2010 г. Като играч на каталонците е печелил четири пъти Шампионската лига и осем пъти националното първенство.